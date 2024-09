Ganzheitliche Strategie für eine gesunde Zukunft

AstraZeneca investiert massiv in die Zukunft des Gesundheitswesens. Mit aktuell 189 Entwicklungsprojekten und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit werden neue Maßstäbe gesetzt. Schwerpunkte sind die Therapieentwicklung in Bereichen wie Onkologie, Herz-Kreislauf, Niere, Stoffwechsel, Atemwege und Immunologie. In Österreich ist das Unternehmen die Nummer 1 bei klinischen Studien und schafft hoch qualifizierte Arbeitsplätze.

Forschung und Entwicklung

„Wir haben klare Ziele vor Augen: Bis 2030 wollen wir mindestens 20 neue Medikamente nach Europa und Österreich bringen, die das Potenzial haben, das Leben von Millionen Patient:innen zu verändern,“ betont Filippo Fontana, Country President von AstraZeneca Österreich. AstraZeneca nimmt eine führende Rolle in der Erforschung neuer Therapien ein, so auch in der klinischen Forschung. Insgesamt laufen derzeit 54 klinische Studien in Österreich, allein 2024 wurden 13 neue gestartet. Diese Forschungsaktivitäten ermöglichen es über 400 Patient:innen, frühzeitig von innovativen Behandlungen zu profitieren. Gleichzeitig gewinnen Ärzt:innen und Kliniken wertvolles Wissen und Erfahrung, was den Austausch und die Einführung neuer Therapieansätze beschleunigt.

Nachhaltigkeit im Fokus

AstraZeneca ist aber nicht nur in der Entwicklung von Therapien innovativ, sondern setzt auch in puncto Umweltstandards neue Maßstäbe. „Unsere Verantwortung geht über die Entwicklung und Bereitstellung von Medikamenten hinaus. Wir sind uns des engen Zusammenhangs zwischen einem gesunden Planeten und gesunden Menschen bewusst und ergreifen deshalb weitreichende Maßnahmen gegen den Klimawandel, etwa mit der ‚Ambition Zero Carbon‘", erklärt Fontana. Einige Meilensteine in Österreich: der Umzug in eines der nachhaltigsten Bürogebäude Wiens und eine 100 % elektrische Firmenflotte bis Jahresende.

AstraZeneca bleibt mit einer klaren Vision, einem engagierten Team und einem starken Fokus auf Umwelt und Gesellschaft ein Innovationsmotor in der Gesundheitsversorgung.