Altersdiskriminierung: Zu jung für die Pension, zu alt für den Job?

500 Euro Schadenersatz. So viel bekam ein 60-jähriger IT-Techniker zugesprochen, dessen Bewerbung abgelehnt worden war, weil man mit Jüngeren neu starten wollte. Nur einer von vielen "Fällen des Monats", die man auf der Website der Gleichbehandlungsanwaltschaft (GAW) nachlesen kann. In Österreich verbietet das Gleichbehandlungsgesetz zwar Diskriminierung aufgrund des Alters-auch schon bei der Jobanbahnung. Aus dem "Gleichbehandlungsbericht für die Privatwirtschaft 2020 und 2021" geht jedoch hervor, dass die GAW allein in diesem Zeitraum 397 mal zum Diskriminierungsgrund Alter informiert und beraten hat-auch rund um Bewerbungsprozesse.



Und es ist wohl nur die sichtbare Spitze eines riesigen Dunkelziffer-Eisbergs. So gab in Umfragen von karriere.at und hokify jede:r Dritte an, schon einmal von Diskriminierung bei der Jobsuche betroffen gewesen zu sein. Sexismus und Rassismus lagen dabei noch hinter Altersdiskriminierung, von der 18% (karriere.at) bzw. 22% (hokify) der Befragten berichteten. Auch eine im Sommer von SORA für das AMS Österreich durchgeführte Studie zu Recruitingprozessen im Lebensmitteleinzelhandel und in der Elektroinstallationsbranche stellte bei 12% der Bewerbungen Ungleichbehandlung aufgrund des Alters fest: Ältere wurden seltener zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Wissenschaftler der Uni Gent haben sogar nachgewiesen, dass die Chance für eine Einladung um 48% sank, wenn Bewerber:innen älter als 50 waren. Die Rückrufquote begann bereits ab Anfang 40 signifikant abzunehmen. Laut Senior Quality, einer Jobplattform für die Generation 45plus, erhalten 45% der Senior Experts nicht einmal eine Rückmeldung auf ihre Bewerbung.



Zu teuer, zu unflexibel, zu krankheitsanfällig, zu wenig produktiv und lernbereit, keine Ahnung von moderner Technik und sowieso bald in Pension: Die Vorurteile der Personaler gegenüber Älteren sind, obwohl oft unberechtigt, vielfältig und bekannt. Und sie werden eher hingenommen als andere Formen der Ausgrenzung, wie eine Forschungsarbeit der Stanford Graduate School of Business zeigt. "Anders als bei Rasse und Geschlecht glauben wir oft, dass ältere Menschen bereits ihre Erfolge und Chancen hatten und zurücktreten sollten, damit Jüngere aufsteigen können. Das legitimiert altersbedingte Voreingenommenheit und erlaubt es sogar, sich wohl dabei zu fühlen",so Ashley Martin, Leiterin der Untersuchung.



Nach wie vor finden daher die Altersgrenzen in den Köpfen ungeniert und unreflektiert auch Eingang in Stellenanzeigen. Ein Whitepaper der Karriereplattform Indeed zeigt, dass 43% der befragten HRler in Ausschreibungen den Begriff "jung" verwenden, immer oder zumindest teilweise. Mit dem Effekt, dass 63% der älteren Bewerber angaben, sich nicht angesprochen zu fühlen.



Vielleicht hat das Methode. "Möglicherweise passieren manche Ungleichbehandlungen aber auch unbewusst. Um den Personalmangel zu lindern, ist man gut beraten, auch die eigenen Rekrutierungsprozesse zu reflektieren", sagt AMS-Vorstand Johannes Kopf. Das AMS warb deshalb in seiner Herbstkampagne 2023 für mehr Offenheit bei der Personalsuche hinsichtlich älterer Bewerber:innen und Langzeitarbeitsloser. Die Awareness-Botschaft an die Unternehmen: "Aufmachen statt zumachen".



Um die Arbeitswelt so inklusiv wie möglich zu gestalten, "sind Arbeitgeber gefordert, Vorurteilen und Stereotypen aktiv entgegenzuwirken", betont auch Michaela Foißner-Riegler, Chief People Officer bei karriere.at. "Beispiele hierfür sind Maßnahmen im Bereich Bewusstseinsbildung, anonymisierte und standardisierte Bewerbungsverfahren oder das Vier-Augen-Prinzip beim Sichten von Bewerbungen."