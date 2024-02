Jobsuche: Wenn eine KI über Zusage oder Absage entscheidet

Liebes Team? Hallo Leute? Geschätzte Damen und Herren? Wer heute Bewerbungsschreiben verfasst, hat schon in der ersten Zeile Angst, falsch abzubiegen. In Zukunft könnte "Sehr geehrte KI!" die passendere Grußformel sein. Denn schon jetzt setzen die Hälfte der deutschen Personalvermittler und 20 Prozent der HR-Abteilungen auf KI-Unterstützung beim Recruiting. In Japan und den USA ist "Robot Recruiting" noch verbreiteter: Hier redet die KI schon in mehr als der Hälfte der Unternehmen bei der Personalsuche mit. "In Österreich und in Europa stehen wir erst ganz am Anfang", sagt Philipp Wissgott vom Wiener KI-Startup danube.ai, "Aber der Bedarf wächst enorm."



Eine gruselige Black-Mirror-Vision? Nein, eine gute Nachricht für alle Beteiligten-wenn wirklich durchdachte KIs zum Einsatz kommen und wenn die Gesetzgebung mit den technologischen Entwicklungen Schritt hält. Fakt ist jetzt schon: Die Bewerbung, die wir an ein Unternehmen senden, wird immer seltener von einer Sachbearbeiterin aus Fleisch und Blut bearbeitet. Und immer häufiger von einer aus Bits und Bytes. Also von einer Künstlichen Intelligenz, die darauf programmiert ist, die geeignetste Person an die passende Werkbank zu stellen oder auf den richtigen Bürostuhl zu setzen.

Trüffelsuche im Internet

Wenn wir uns heute bei einem Unternehmen bewerben, unsere Qualifikationen online stellen oder eine Jobanzeige beantworten, begegnet uns die KI in verschiedenen Formen. Die häufigste Version: Eine KI übernimmt für die Personalabteilung oder das Recruiting-Büro die zeitintensive Arbeit des Sichtens der Bewerbungen. "Wenn wir bei unseren Personalsuchen passende Kandidat:innen vergleichen, reden wir von riesigen Datensätzen. Im Vergleich zur, manuellen' Suche spart die für uns entwickelte KI-Lösung enorm viel Zeit",sagt Johannes Mühleder vom Personalmanagement Lindlpower.



Eine KI-Software-wie die von ihm eingesetzte romagnolo.ai (benannt nach einer Hunderasse, die Trüffel sucht)-analysiert automatisch Lebenslauf und Bewerbungsunterlagen. Dabei gleicht sie die Daten mit den Anforderungen für die offene Stelle ab.



Eine Recruiting-KI kann aber auch selbstständig auf Talentesuche gehen und sich rund um die Uhr und ohne Kaffeepause auf LinkedIn oder den gängigen Jobplattformen umsehen. Wo nötig, nimmt die KI die Form eines Chatbots an. Sie agiert dann zum Beispiel als Karriereberater wie beim AMS Berufsinfomat oder führt den User auf einer Website durch den Bewerbungsprozess-der Personaldienstleister Trenkwalder sammelte damit schon 2017 erste Erfahrungen.



Sogar Bewerbungsgespräche sind für die Recruiting Robots technisch kein Problem mehr. In der Realität sind sie im deutschsprachigen Raum aber vorerst noch kein Thema. Und das aus gutem Grund: Eine geschickte KI sollte die HR-Abteilung unterstützen und nicht ersetzen.



"Künstliche Intelligenz ist heute auf dem gleichen Stand wie Navigationssysteme vor 30 Jahren",sagt Peter Kolb, "Ja, sie macht Fehler. Ja, sie ist nicht perfekt. Aber jede KI da draußen macht ihren Job besser als der Mensch."



Kolb ist CEO des Softwareentwicklers LogOn und so etwas wie der deutschsprachige Pionier des intelligenten KI-Recruitings. Als er 2007 mit der Entwicklung begann, gingen ihm zwei Dinge fürchterlich auf die Nerven. "Dass Recruiter:innen den Großteil ihrer Arbeitszeit mit dem Lesen von Lebensläufen verschwenden statt mit Menschen zu reden. Und dass wir Menschen so eine riesige Fehlerquote beim Treffen von Entscheidungen haben."

KI statt Vitamin B

Die Zahlen, die er vorlegt, sprechen wirklich nicht für die rationale Vernunft des Homo sapiens bei der Besetzung von offenen Stellen. 40 Prozent aller Einstellungen scheitern, 25 Prozent aller Auszubildenden brechen die Ausbildung im ersten Lernjahr ab. "KI spart wahnsinnig viel Zeit, ist unvoreingenommen und bringt mehr Diversity in die Teams",sagt Peter Kolb. "Sie ist nicht nur für die Unternehmen ein Gewinn, sondern vor allem für die Jobsuchenden-weil nicht mehr Seilschaften oder Vorurteile zählen, sondern das Talent."