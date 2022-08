Coronahilfen: Nein, ÖVP! Der deutsche Kanzler hat die Cofag nicht gelobt

„Sprechen Sie mit Ihrem Rechtsanwalt über das Honorar und halten Sie die Honorarvereinbarung schriftlich fest!“ Dieser „Tipp“ ist auf der ersten Seite der Infobroschüre der österreichischen Rechtsanwälte abgedruckt. Die Bundesregierung hat sich diesen Ratschlag nicht zu Herzen genommen, so die Kritik des Rechnungshofes: Rund 21 Millionen Euro wendete die Cofag für externe Beratungsleistungen auf – und zwar für die Prüfung von Anträgen, für Rechtsberatung, Pressearbeit oder Personalberatung. Es fehlte wiederholt an schriftlichen Aufträgen, über Inhalt und Umfang der vereinbarten Leistung bestand nicht immer Klarheit.

ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner ist sich dennoch sicher: „Die externen Berater sind notwendig gewesen, aber deren Vergütung ist durchaus branchenüblich gewesen“, sagt er im Gespräch mit der Austria Presse Agentur (APA). Der Rohbericht des Rechnungshofes - für den endgültigen Bericht sind noch die Antworten der Cofag und des Ministeriums notwendig - zeichnet ein anderes Bild.

Externe Berater nicht „notwendig“

Die Rechnungshofprüfer haben die Schaffung und Gebarung der Cofag von März 2020 bis Juni 2021 unter die Lupe genommen. Sie führen etwa aus, dass die Agentur Expertise im Bereich Förder- und Beihilfenrecht zukaufte, „über die professionelle Förderstellen üblicherweise verfügen“. 210.000 Euro wurden allein im Vorfeld ausgegeben – etwa für den Entwurf einer rechtlichen Grundlage für die Cofag. Laut Rechnungshof ist das jedoch „Kernaufgabe von Bundesministerien“, die sogar gesetzlich normiert ist. Der Rechnungshof hält fest: „Die Federführung für die Vorlage von Gesetzesentwürfen wäre (…) unter Beiziehung der hauseigenen Fachexpertise im Ressort selbst wahrzunehmen.“ Schließlich prangern die Prüfer auch die Abhängigkeit der Gesellschaft von auswärtiger Expertise an: „Lerneffekte und der Aufbau von Know-how kamen vorwiegend den externen Dienstleistern zugute, was den Nettonutzen des Leistungszukaufs aus öffentlichen Mitteln schmälerte.“

Höherer Stundensatz, keine Vergleichsangebote

Aber: War die Vergütung der externen Berater - wenn deren Beiziehung schon nicht „notwendig“ gewesen ist - zumindest „branchenüblich“, wie Brunner behauptet? Aus dem Rohbericht des Rechnungshofes geht das so jedenfalls nicht hervor. 4032 Euro pro Tag soll eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei von der Agentur etwa für den „Entwurf des Auftrags des Finanzministers zur Gründung der Cofag“ bekommen haben. Dieser Tagessatz basiert allerdings auf einer Vereinbarung aus dem Jahr 2015 zu einem gänzlich anderen Thema, nämlich dem Bankenabbau, kritisiert der Rechnungshof. Für die Cofag wurde diese Vereinbarung nicht angepasst: „Der durchschnittliche Stundensatz lag über den Stundensätzen der anderen, bis Juni 2021 beauftragten Rechtsberater der Cofag.“ Aufträge im Wert von knapp 1,3 Millionen Euro basierten auf der inzwischen sieben Jahre alten, teureren Vereinbarung.

Der Rechnungshof führt explizit an, dass die Cofag öffentliche Mittel „nicht immer sparsam einsetzte“. Das betraf beispielsweise die Beauftragung mehrere Rechtsgutachten zum selben Sachverhalt, die mehrmonatige Protokollführung im Aufsichtsrat durch „den teuersten Rechtsberater der Cofag“ sowie die Beschaffung von Beratungsleistungen „ohne Vergleichsangebote mit dem Risiko überhöhter Preise“. Zur Einordnung: Ein Anwalt der von der Cofag beauftragten Kanzlei war bei rund 30 Sitzungen der Agentur anwesend. Für seine Teilnahme, die Erstellung sowie Bearbeitung der Sitzungsprotokolle entstanden der Cofag rund 125.000 Euro an Kosten, so der Rohbericht. Und: Acht Fälle von Auftragsvergaben für Beratungen schaute sich der Rechnungshof im Detail an – sieben Mal holte die Agentur keine Vergleichsangebote ein, kritisiert er.

Fazit

Diese Erkenntnisse des Rechnungshofes widersprechen der Aussage Finanzminister Brunners, dass die externen Berater „notwendig“ und ihre Honorare „branchenüblich“ gewesen seien. Seine Behauptung ist damit als falsch einzustufen.

