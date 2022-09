Factchecking-Kooperation zwischen faktiv und ORF III gestartet

Ein journalistisches Joint Venture im Dienste der Fakten: Heute startete die Kooperation zwischen ORF III und profil. Immer montags werden die Faktenchecker:innen von profil aktuelle Falschbehauptungen aufdecken und Tipps geben, wie man sich im Internet vor Gefahren wie Phishing-Attacken schützen kann. Das zehnminütige Format trägt den Titel „Fakten mit profil – Recherchen von faktiv und ORF III“. Es wird immer montags im Rahmen der Sendung „ORF III Aktuell“ ausgestrahlt und ist ab circa 12:30 Uhr zu sehen.

Sie haben die erste Sendung heute verpasst? Hier können Sie nachsehen, wie faktiv-Projektleiter Jakob Winter im Gespräch mit ORF III Moderatorin Elisabeth Vogel erklärt, was von der Kooperation zu erwarten ist, warum Verschwörungstheorien in Krisenzeiten so gut verfangen – und was Faktenchecks dagegen bewirken können. Er hat auch zwei Versprechen abgegeben. Nageln Sie ihn gerne darauf fest.