Egal, ob Sigrid Maurer im ZIB2-Studio Platz nimmt oder ein Zeitungsinterview gibt – einen Satz versucht die grüne Klubchefin immer wieder unterzubringen: „Wir haben in den letzten eineinhalb Jahren so viel mehr weitergebracht im Klimaschutz als die letzten zehn Jahre zuvor zusammen.“ Mit dieser Phrase lobte die Grünen-Chefin die Arbeit ihrer Partei etwa gleich mehrfach in einem Interview in der ORF-Sendung „Zeit im Bild 2“ Ende Juli. Gleiches wiederholte sie einen Tag später im „Ö1-Morgenjournal“. Und da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, verlautbarte Maurer den Erfolg der Regierung im Klimaschutz mit denselben Worten auch im „APA-Sommerinterview“ Mitte August. Ihr oberösterreichischer Parteikollege Stefan Kaineder legte Anfang September schließlich noch zehn Jahre drauf und meinte: „In den letzten eineinhalb Jahren ist aber dank einer grünen Regierungsbeteiligung beim Klimaschutz mehr weitergegangen als in den letzten zwei Jahrzehnten.“ Als „gewagtes Statement“ bezeichnet der Klimaforscher Gottfried Kirchengast vom Wegener Center für Klima und Globalen Wandel der Uni Graz Maurers Aussage. Schließlich seien große Ankündigungen wie die ökologisch-soziale Steuerreform oder das neue Klimaschutzgesetz noch längst nicht umgesetzt worden. „Der Teig zieht sich“, urteilt der Experte.

Was genau meint Maurer?

Auf profil-Nachfrage, worauf sich Maurer genau beziehe, antwortet Lukas Hammer, Klimasprecher der Grünen, mit einer zweiseitigen Liste von umgesetzten und geplanten Maßnahmen: Ganz oben auf dem Dokument steht das im Juli beschlossene Erneuerbare-Ausbau-Gesetz, wonach Österreich bis 2030 nur mehr Strom aus erneuerbaren Energien beziehen soll. Weiter nennt es etwa die Förderungsaktion „Raus aus Öl und Gas“ sowie die Sanierungsoffensive für thermische Gebäude-Sanierungen. Den ÖBB-Rahmenplan 2021-2026 hebt Hammer schließlich besonders hervor: Das Klimaministerium unter Leonore Gewessler investiere mit 17,5 Milliarden Euro ein Rekordbudget in den Ausbau des öffentlichen Verkehrs (und darüber hinaus auch der Privat- und Regionalbahnen). Gleiches gelte für die Radinfrastruktur: Für deren Ausbau seien 2020 und 2021 je 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden – eine Verzehnfachung des Radbudgets pro Jahr im Vergleich zur Vorgängerregierung. Und: Das österreichweite Klimaticket startet am 26. Oktober. Doch bedeutet all dies wirklich, dass in den letzten eineinhalb Jahren viel größere Fortschritte im Klimaschutz zu verzeichnen waren als in der Dekade davor?

Rückgang der Treibhausgasemissionen?

„Um solche Vergleiche rechtfertigen zu können, muss man sich die Treibhausgasemissionen ansehen“, sagt Marc Olefs, Leiter der Abteilung Klimaforschung der ZAMG. Ein Blick auf die Zahlen des Umweltbundesamtes zeigt, dass die CO2-äquivalenten Emissionen seit den 1990er Jahren etwa gleich geblieben sind. Und auch wenn Schätzungen des WIFO für 2020 sinkende Treibhausgasemissionen erkennen, kann die Regierung diesen Erfolg nicht für sich verbuchen. Schließlich beeinflussen externe Faktoren wie die Corona-Pandemie, warme Winter sowie Öl- und Baupreis-Steigerungen die Treibhausgasbilanz eines Jahres mitunter stark. WIFO-Umweltökonomin Daniela Kletzan-Slamanig erläutert weiter: „Wir brauchen außerdem sinkende Emissionen trotz Wirtschaftswachstum. Das ist die große Herausforderung.“ Ein internationaler Vergleich macht deutlich: Schweden hat ein ähnliches Wirtschaftswachstum wie Österreich, konnte in den letzten Jahren dennoch durchschnittlich 30 Prozent an Emissionen abbauen. Der bisherige Erfolg der Bundesregierung bei der Reduktion von Treibhausgasen ist auf den ersten Blick also überschaubar.