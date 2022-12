Stromsparen in Skigebieten: Seilbahnchef Hörls leere Versprechungen

Auf der Prioritätenliste von Franz Hörl steht eine Sache ganz oben: Seilbahnen. Im Juli erklärte der ÖVP-Tourismussprecher sich zu wehren, sollte Strom knapp und ausschließlich für Städte (und nicht für Skilifte) produziert werden. Im Herbst versprach der Abgeordnete aus Tirol Energiesparmaßnahmen bei Seilbahnen und auf Skipisten. Denn trotz einer potenziellen Versorgungskrise sollte die Skisaison wie gewohnt an- und ablaufen – nur ressourcenschonender, so Hörl im ORF: „Grundsätzlich: [Auf] Nachtskilauf kann ein Großteil der Unternehmen verzichten, wir können auch bei den Sesselheizungen was tun.”

Ein faktiv-Rundruf in Österreichs Skigebieten samt Lokalaugenschein zeigen zum Saisonstart im Dezember allerdings: Wir können mit Ski und Snowboard - wie gewohnt - bei Nacht über hell beleuchtete Hänge brettern; unsere kalten Gesäße werden weiter mit Lift-Sitzheizungen gewärmt. Sogar Seilbahnunternehmen, bei denen Hörl in führender Funktion das Sagen hat, haben dessen Energiespartipps ignoriert.

Auch künftig Abendbetrieb

Für Lifttickets müssen Wintersportbegeisterte 2022/23 um etwa neun Prozent mehr bezahlen als letztes Jahr. Die Branche hofft dennoch auf eine Wintersaison wie damals. Im Umgang mit Ressourcen dürfte es im Vergleich zu den Vorjahren jedenfalls nicht allzu viele Neuerungen geben – obwohl der Skitourismus und die künstliche Beschneiung enorm energieintensiv sind.

Flutlichtanlagen sei Dank ist Nachtskilaufen unter freiem Himmel auch dieses Jahr wieder in vielen Tourismusregionen möglich. Zum Beispiel „wie gewohnt“ in Österreichs größtem (Nacht-)Skigebiet „Wilder Kaiser – Brixental“ in Tirol auf zehn Kilometern beleuchteter Piste. Auch auf der „Hochwurzen“ in Schladming läuft beim Nachtskilauf alles wie in den vergangenen Jahren, heißt es auf profil-Anfrage telefonisch. Im Oktober wurden von Ski Amadé, Österreichs größtem Skiverbund mit Skiorten in Salzburg und der Steiermark, noch Einsparungen angekündigt, etwa Skifahren bei Nacht auf der „Hochwurzen“ nur mehr an fünf statt an sechs Tagen anzubieten.

Insgesamt lautet die Antwort bei der Mehrheit der abgefragten Nachtskigebiete des Landes gleich: „Alles wie bisher, keine Änderungen“. Bei 18 von 22 Nachtregionen - darunter der „Zauberberg“ am Semmering, die Region „Nassfeld“, „Obertauern“ in Salzburg, die Piste im Tiroler „Galtür“ oder der Skizirkus „Saalbach Hinterglemm“ - soll es keine Einschränkungen beim Nachtskibetrieb geben.

Nur in drei der 22 betrachteten Gebiete - „Kitzbühel“, „Sölden“ und „Hochzillertal“ in Tirol - wird „wegen der Energiekrise“ diese Saison tatsächlich kein Skifahren bei Flutlicht angeboten; im „Kleinwalsertal“ in Vorarlberg kann nur mehr an fünf Abenden statt wie sonst jeden Mittwoch bei Nacht über die Piste gebrettert werden. Insgesamt scheint diese Saison dennoch nicht ein Großteil der Unternehmen, anders als Hörl ankündigte, auf Nachtskilauf zu verzichten.