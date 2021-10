Warum es Faktenchecks braucht

Unser Auftrag: Mit Fakten gegen Desinformation

Die Regierung kontrolliert die Message. Die Opposition kritisiert die Regierung. faktiv recherchiert, was stimmt und was nicht.

faktiv – der Faktencheck des Nachrichtenmagazins profil – prüft, was Politikerinnen und Politiker behaupten, was Propaganda-Medien schreiben und was in Social-Media-Postings verbreitet wird.

faktiv entlarvt Desinformation und stellt Verschwörungstheorien richtig. Die Redaktion legt ihre Rechercheergebnisse transparent und nachvollziehbar offen.

faktiv – der Gesellschaft verpflichtet.