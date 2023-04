Sie ist eine von 8700 ukrainischen Geflüchteten, die derzeit in Österreich beschäftigt sind. Weitere 7307 waren Ende März beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitsuchend vorgemerkt. 76 Prozent davon sind Frauen, 24 Prozent Männer. Und: Ein Drittel hat eigenen Angaben zufolge einen Universitätsabschluss. In Österreich registriert sind laut Innenministerium aber 95.535 Ukrainer (Stand 3. April). 52.943 von ihnen sind in der Grundversorgung. Sie bekommen also eine finanzielle Unterstützung, wohnen zum Teil in Unterkünften des Bundes und besitzen die sogenannte „Blaue Karte“, die dazu ermächtigt, sich legal im Land aufzuhalten und zu arbeiten. Zwar sind viele der registrierten Ukrainerinnen und Ukrainer Kinder, ältere oder kranke Menschen. Dennoch bezifferte das AMS Ende vergangenen Jahres die Anzahl der in den Arbeitsmarkt integrierbaren Personen mit 25.000. Angesichts dessen sind 8700 Jobaufnahmen binnen eines Jahres keine Jubelbilanz.

Frau Babii ist Anglistin. Sie trägt dezentes Business-Make-up, gepflegte Maniküre, schwarzer Schurwollmantel, hochwertiger Schmuck, der aber nicht schreit „hier bin ich“. Sie wirkt, als wolle sie bewusst mit dem Klischee des gepeinigten Kriegsflüchtlings brechen. Sie hat 20 Jahre lang an der juristischen Fakultät in Odessa Legal English und Academic English gelehrt. Mittlerweile hat Oksana in Österreich einen Job gefunden. Sie unterrichtet im Rahmen eines Ukraine-Projekts der Bildungsdirektion Wien Englisch für Jugendliche aus der Ukraine, die Nachhilfebedarf haben. „Ich hatte wirklich Glück und ich bin sehr dankbar, dass ich diesen Job bekommen habe“, sagt sie. Die Stelle ist zwar bis zum Sommer befristet, aber es ist eine Arbeit, die zumindest ihrer Qualifikation entspricht. Damit ist Oksana die Ausnahme.

In Österreich herrscht ein Fachkräftemangel, von dem der neue Chef des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, sagt, dass er sich nicht ohne qualifizierte Zuwanderung lösen lasse. Die Debatte um qualifizierte Zuwanderung hat auch die Bundespolitik erreicht. Anfang des Jahres hat Österreich ein sogenanntes „Migrations- und Mobilitätsabkommen“ mit Indien geschlossen. Der Deal sieht Erleichterungen bei der Erlangung der Rot-Weiß-Karte für Fachkräfte aus Indien vor. Bis zu 800 solcher Karten, die indischen Staatsangehörigen den Zugang zum heimischen Arbeitsmarkt ermöglichen, sollen pro Jahr ausgestellt werden. Im Gegenzug erklärt sich Indien bereit, irregulär eingewanderte Menschen, die keine Aussicht auf Asyl in Österreich haben, zurückzunehmen. Im Vorjahr waren das 18.000 Personen.

„Bei den Ukrainerinnen handelt es sich um eine sehr qualifizierte Fluchtbewegung“, erklärt die Sozioökonomin und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger von der Wirtschaftsuniversität Wien. Gemeinsam mit ihrer Forschungsgruppe hat sie den Bildungshintergrund und die Demografie von ukrainischen Kriegsgeflüchteten in Warschau und Wien untersucht. Dazu wurden allein in Wien über 1000 vorwiegend Frauen im offiziellen Ankunftszentrum befragt. Fazit: Acht von zehn der Befragten gaben an, einen Universitätsabschluss zu haben.

„Es gibt viele Gründe, warum die Jobsuche schwierig ist“, erklärt Natallia Donner. Sie ist Leiterin von „BBE#ukr.workinaustria“, einem Projekt der Volkshilfe Wien, das in Kooperation mit dem AMS ukrainische Geflüchtete bei der Jobsuche unterstützt. 500 Personen, vorwiegend Frauen, hat Donner in den vergangenen zwölf Monaten mitbetreut. 105 von ihnen konnten eine Arbeit finden. Mangelnde Sprachkenntnisse und nicht anerkannte Bildungsabschlüsse führen zu einem sehr schmerzhaften Statusverlust, den viele zunächst nicht wahrhaben wollen, erklärt Donner.

In der Zwischenzeit hat Oleksandra die A1- und A2-Deutschprüfung absolviert, Anerkennungsprüfungen für die Nostrifikation ihres Diploms abgelegt und wird bald auch die dritte Deutschprüfung bestehen. Internen Zahlen des ÖIF zufolge beträgt die Erfolgsquote der Ukrainerinnen bei der A2-Deutschprüfung, also den fortgeschrittenen Anfängerinnen, fast 76 Prozent. Zum Vergleich: Bei den restlichen Deutschkursteilnehmern liegt sie bei 44 bis 48 Prozent.

Szenenwechsel: Im Deutschkurs im Integrationszentrum des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) in Wien-Simmering sitzen Ukrainerinnen und zwei Ukrainer zusammen mit Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan im Kursraum. Die meisten im Kurs haben kriegsbedingt ihre Heimat verlassen und lernen jetzt Deutsch. Das war es aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Oleksandra zum Beispiel ist Politologin aus Charkiw und hat an der Universität gelehrt und geforscht. Vor einem Jahr kam sie mit ihrem neunjährigen Sohn und ihrer 15-jährigen Tochter nach Österreich. Ihr Mann durfte das Land nicht verlassen. Mit dem russischen Einmarsch am 24. Februar 2022 wurde in der Ukraine das Kriegsrecht ausgesprochen. Männern zwischen 18 und 60 Jahren ist es grundsätzlich verboten, das Land zu verlassen. Ausnahmen gibt es für alleinerziehende Väter und für Männer, die drei oder mehr minderjährige Kinder haben.

Perfekte Startbedingungen also? „Am Anfang hatte man sehr hohe Erwartungen an die Jobaufnahme, auf beiden Seiten“, meint Kohlenberger. Ein Jahr später kehrt – auf beiden Seiten – Ernüchterung ein.

Von den 8700 Jobaufnahmen, die das AMS in den vergangenen zwölf Monaten verzeichnete, waren fast alle in den Bereichen Gastronomie und Tourismus, Reinigung oder in anderen Hilfsberufen, für die keine höhere Ausbildung und kaum Deutschkenntnisse notwendig sind. Vereinzelt gab es aber auch Übertritte in technische oder pädagogische Berufe. Wer aber zum Beispiel schon einmal als Küchenhilfe angestellt war und diesen Job verliert, wird vom AMS auch wieder ähnliche Jobs vorgeschlagen bekommen. Wenn man ablehnt, droht eine Sperre des Arbeitslosengeldes für sechs Wochen.

Viele Ukrainerinnen müssen sich entscheiden, ob sie schnell einen Hilfsjob annehmen, oder ob sie in der Grundversorgung bleiben und sich Zeit nehmen, um zu lernen. Die Sorge ist nicht unbegründet, wie ein Blick in die AMS-Statistik zeigt:

„Ich könnte jetzt sofort als Reinigungskraft anfangen. Aber ich habe Angst, dass ich da nie wieder herauskomme. Ich habe Wirtschaft studiert, ich habe in Kiew in einer Bank gearbeitet, auch als Abteilungsleiterin“, erzählt Maryna Radionowa. Sie hat den Habitus einer selbstbewussten Bankerin. Sie spricht mit fester, tiefer Stimme. Sie vermeidet Fehler. Wenn ihr ein Wort auf Deutsch nicht einfällt, wechselt sie kurz ins Englische und dann wieder zurück. „Wenn Menschen aus bitterer Armut und ohne Ausbildung hierherkommen, ist es für sie eine Verbesserung, wenn sie sich auf den Feldern oder in den Küchen ein Einkommen erarbeiten können. Für mich ist das aber ein schmerzhafter Abstieg. Ich hatte ein gutes Leben, und das ist jetzt vorbei.“ Derzeit wohne sie bei Bekannten, besuche weiter Deutschkurse und sei auf der Suche nach einem Job, der ihrer Ausbildung halbwegs nahekomme, sagt sie.

„Man darf Tourismus nicht mit Migration verwechseln. Ich habe Wien als Touristin kennengelernt, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass ich in einer ganz anderen Stadt bin“, sagt Maryna Radionowa aus Kiew. Sie hat zusammen mit Oksana Babii das Frauenförderprogramm für hoch qualifizierte Ukrainerinnen des ÖIF absolviert. Dort bekommen die Geflüchteten zusätzliche Jobcoachings und werden mit potenziellen Arbeitgebern zusammengebracht. Oksana Babii fand so ihren Job als Englischlehrerin bei der Bildungsdirektion.

Auch nach der letzten großen Fluchtbewegung 2015, als sehr viele Syrerinnen und Syrer nach Österreich kamen, fanden wenige schnell den Weg in den Arbeitsmarkt. „Bei den Geflüchteten, die im Jahr 2016 ihren Aufenthaltsstatus erhielten und im Zeitraum Jänner 2016 bis Juni 2017 beim AMS arbeitslos gemeldet oder in Schulung waren, waren Ende Juni 2017 insgesamt 11,4 Prozent in Beschäftigung“, erklärt ein AMS-Sprecher auf Nachfrage. Heute, sieben Jahren später, sind es etwas mehr als die Hälfte.

Deutsch lernen und sich fortbilden oder Hilfsjob – ganz so schwarz-weiß ist die Realität für viele Frauen dann doch nicht, weiß Natallia Donner von der Volkshilfe: „Einige verdienen sich in der Grundversorgung geringfügig etwas dazu, während sie Deutschkurse besuchen und ihre Kinder betreuen.“ In der Praxis kann das so aussehen: Im Morgengrauen Prospekte verteilen oder gelegentlich irgendwo putzen. Am Vormittag zum Deutschkurs, am Nachmittag die Kinder beim ukrainischen Homeschooling unterstützen.

Viele ukrainische Schulkinder besuchen nämlich zwei Schulen. Vormittags eine österreichische, wo sie schnell Deutsch lernen müssen, nachmittags virtuell eine ukrainische, so wie Oksanas zehnjährige Tochter. An einigen ukrainischen Schulen sitzen derzeit mehr Kinder vor Computern im Ausland als auf den Sitzbänken in der Klasse. „Ich weiß nicht, ob und wann wir nach Hause können“, sagt Oksana Babii. Vielleicht muss ihre Tochter irgendwann wieder in Odessa in die Schule gehen, und da sei es nicht gut, wenn sie zwei, drei Jahre verliert.

Fluchttraumata, ein schmerzhafter Statusverlust, unfreiwillige Fernbeziehungen, die mit Kriegsdauer immer schwieriger werden, die Ungewissheit, wann und ob man überhaupt nach Hause kann, erschweren das Ankommen in Österreich. Deshalb versuchen einige so viel wie möglich von ihrem früheren Leben hierher mitzunehmen und hoffen, schnell wieder nach Hause zu fahren. Manchmal ist es der Job, wenn Homeoffice über Landesgrenzen hinweg möglich ist. Nastia, die eigentlich anders heißt, kam mit ihrem vierjährigen Sohn und ihrem Laptop im Sommer. „Ich arbeite noch ein paar Stunden pro Woche für meine alte Firma in der Ukraine“, erzählt sie.

Rechtlich ist das heikel. In der Regel gibt es in der Grundversorgung 260 Euro pro Erwachsenem und 145 Euro pro Kind. Man darf nur eingeschränkt dazuverdienen und muss alle Einkünfte melden. Ein Rechenbeispiel: Einer Mutter mit zwei minderjährigen Kindern stehen insgesamt 550 Euro an Grundversorgung zu. Wenn sie privat Miete zahlen muss, gibt es einen Mietkostenzuschuss von 330 Euro pro Monat. Seit Jänner kann sie 35 Prozent ihres Verdienstes als Freibetrag geltend machen, die restlichen 65 Prozent dürfen nicht die Höhe der Grundversorgungsleistungen übersteigen. Bei einem Nettolohn von 1200 Euro gibt es zum Beispiel noch 275,50 Euro aus der Grundversorgung dazu. Würde der Nettolohn 1600 Euro betragen, gibt es keine Unterstützung mehr.

Deshalb haben einige Frauen, die jetzt Alleinerzieherinnen sind, auch Hemmungen, schlecht bezahlte Hilfsjobs anzunehmen und damit in den überhitzten privaten Mietmarkt zu gehen. Oksana bezieht keine Grundversorgung mehr und hat für sich, ihre Tochter und ihre Mutter eine kleine 2-Zimmer-Wohnung in Wien gemietet. Für Miete, Energie und Internet bezahlt sie rund 1100 im Monat. „Wir kommen über die Runden. Aber sparen geht nicht“, erzählt sie.