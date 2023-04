Im Wahlverhalten gibt es aber auch einen Gender-Gap, dessen Wertung Ansichtssache ist. Die Wahlforschung zeigt ihn deutlich auf, Jessica Fortin-Rittberger, Professorin an der Universität Salzburg, fasst ihn zusammen: Bis in die 1970er- und 1980er-Jahre tendierten Männer öfter zu linken Parteien als Frauen – danach bewegten sich die Präferenzen der Geschlechter in die jeweils andere Richtung. Frauen wählten in Österreich eher SPÖ und später die Grünen, Männer ÖVP und FPÖ.

Wenn sich ein Gender-Gap zeigt, dann ist das meistens kein nüchterner Unterschied zwischen Mann und Frau. Oft steht die klaffende Lücke zwischen den Geschlechtern für eine große Ungerechtigkeit: bei der Einkommenshöhe, den Pensionsbeiträgen oder der medizinischen Versorgung. Der Gender- Gap als Feind, der besiegt gehört: Das gab es auch in der politischen Partizipation. Als Frauen in Österreich 1918 das Wahlrecht zugestanden wurde, nutzten sie es lange nicht so stark wie Männer. Mittlerweile ist dieser Unterschied allerdings beinahe verschwunden.

Wer diese These bei den jüngsten Wahlen verifizieren will, merkt: So einfach ist das nicht. Heute verhält sich der Gender-Gap sehr unterschiedlich, je nach Urnengang und Partei. In Salzburg verteilten Frauen und Männer ihre Stimmen recht ähnlich, ergab eine Befragung von SORA. Mit einer Ausnahme: Männer stimmten zu 29 Prozent für die FPÖ, Frauen zu 23 Prozent. In Kärnten ergaben die Befragungen keine Unterschiede bei der SPÖ, dafür hatten Männer eher eine Präferenz für die FPÖ, Frauen für die ÖVP. Meinungsforscher Peter Hajek sah sich für ATV die Stimmaufteilung in Niederösterreich und bei der Bundespräsidentenwahl an: Dort fiel der Unterschied gering bis kaum aus.

Gibt es den Gender-Gap also gar nicht mehr?

Das Phänomen, dass Männer und Frauen unterschiedlich abstimmen, kennt Fortin-Rittberger jedenfalls nicht nur aus Österreich. In ihrer internationalen Forschung lässt er sich am besten bei extrem rechten und rechtspopulistischen Parteien beobachten. Dafür gibt es mehrere Gründe: Die Parteien befeuern rhetorisch Vorurteile gegen Minderheiten oder stehen programmatisch für patriarchale Strukturen. Beides spreche mehr Wähler als Wählerinnen an.