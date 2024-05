Im Gänsehäufel: Ein kulinarischer Streifzug durchs Spaßbad

Montagnachmittag Mitte Mai, 20 Grad. Die Sonne scheint, immer wieder trüben ein paar Wolken das Vergnügen. Viel ist heute noch nicht los im Gänsehäufel, eigentlich sind sogar mehr Mitarbeiter als Gäste anwesend, nur ein paar Unerschütterliche haben sich in das satte, perfekt getrimmte Grün der Insel gelegt. Die Grashalme folgen offenbar einer strikt mathematischen Anordnung – beinah so schön wie am Wörthersee ist es hier.

Ein Bademeister starrt auf das Becken, in dem sich keine Menschen befinden, vielleicht denkt er ans Essen. Oder an den ebenfalls recht einsam agierenden Kellner im Restaurant am Weststrand. Besonders viel zu tun hat auch der heute nicht, nur zwei Tische sind besetzt.