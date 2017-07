20 Jahre "Harry Potter": Der linke Harry

Vor exakt 20 Jahren veröffentlichte die britische Lehrerin Joanne K. Rowling ein Kinderbuch namens "Harry Potter und der Stein der Weisen“.

Die Startauflage betrug 500 Exemplare . Seither wurden von den insgesamt sieben Teilen der Reihe etwa 450 Millionen Bücher verkauft. profil gehörte bei der Betrachtung des Phänomens eher zu den Spätstartern (erste schriftliche Erwähnung: 14. April 2000), begleitete es aber ab Band vier sehr beharrlich und stets mit der nötigen Portion Bestsellerskepsis .

"Ziehe eigene Urteilskraft dem Konformismus vor!"

Aus Robert Misiks Analyse zum vorletzten Band "Harry Potter und der Halbblutprinz“ (im September 2005) sprach dennoch ein gewisses Maß an kulturpolitischer Hingerissenheit: "In den Potter-Büchern nimmt der aufgeklärte, linksliberale Mainstream gewissermaßen seine endgültige, kanonische Form an. Dieser lautet: Ziehe eigene Urteilskraft dem Konformismus vor! Respektiere, was dir anders und fremd erscheint! Verabscheue den Reinblütler-Rassismus! Duck dich nicht weg, wenn Ungerechtigkeiten geschehen! Auch Muggel, sogar Mädchen können wilde Kerle sein!“

Insofern: Lesetipp!