Man muss das nicht als Urknall der österreichischen Popkulturpublizistik betrachten, kann aber. Denn was da mit Artikeln über damals wegweisende Gitarrenrockbands wie Sans Secours oder Blur begann, hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten nicht nur den eigenen, sondern auch den gesamtösterreichischen Popkulturbegriff drastisch erweitert (etwa in Richtung Design, zeitgenössische Kunst, Theorie, Games).