25 Jahre Ballesterer: Ein Gegenpol zum Fußball-Kommerz

Zu Fuß sind es nur ein paar Schritte von der Redaktion des österreichischen Fußballmagazins „Ballesterer“ bis zur Strudlhofstiege, an der Heimito von Doderer einst das wechselhafte Hin und Her der Geschichte festmachte. Kaum weniger weit weg, in anderer Richtung, liegt ein städtischer Fußballkäfig. Adresse: Erwin-Ringel-Park, benannt nach dem Psychiater und Erkunder der „österreichischen Seele“.

In diesem – zufällig symbolträchtigen – Koordinatensystem also entsteht der „Ballesterer“, ein Magazin, das in Österreich seinesgleichen sucht, und zwar seit einem Vierteljahrhundert. Chefredakteur Moritz Ablinger empfängt im Redaktionsbüro in einem Innenhof an der Porzellangasse: mutmaßlich ehemalige Hausbesorgerwohnung, klappriges Parkett, tiefes Licht, an den Wänden Fanschals, Mannschaftsfotos, ein Maradona-Porträt.

Als im März 2000 die erste Ausgabe des „Ballesterer“ entstand – inspiriert von einer Seminararbeit am Institut für Publizistik –, lief im deutschen Privatfernsehen gerade die erste Staffel von „Big Brother“ (u. a. mit Zlatko Trpkovski und Jürgen Milski), in der Österreichischen Bundesliga stand der FC Tirol Innsbruck vor seinem ersten von drei aufeinanderfolgenden Meistertiteln (u. a. mit Walter Kogler, Zoran Barišić und Ali Hörtnagl).