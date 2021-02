Österreich, statistisch betrachtet

49% DER FRAUEN SUCHEN "EMOTIONALE GEBORGENHEIT" Nahezu die Hälfte aller Single-Österreicherinnen gibt "emotionale Geborgenheit" als zentralen Faktor einer Beziehung an. Bei Männern zählen solche Gefühle deutlich weniger: Nur 40 Prozent kreuzten in einer Umfrage der Online-Partnervermittlung "Parship" diese Kategorie an. Ein regelmäßiges Sexleben ist für 40 Pozent der Männer wichtig, bei den Frauen waren es nur 30 Prozent. Auch die Ursachen für ihre Solo-Existenzen sehen die Geschlechter unterschiedlich: Während 37 Prozent der Frauen meinen, an ihren überzogenen Ansprüchen zu scheitern, sehen die Männer ihrer Schüchternheit als Beziehungshemmer.