Alltagsgeschichte: Wie die Tiere

Tiergarten Schönbrunn, ein Samstag im Juni. Dank drohender Gewitterwolken fährt die Familie doch lieber in den Zoo und nicht gemütlich an die Alte Donau. Und schon steht man mitten drin im Gewimmel: weinende Kinder, kreischende Eltern und Tiere, die sich gekonnt verstecken. Schnell ist klar: Spaß wird das keiner. Im Regenwaldhaus, durch das sich bereits am Vormittag eine Karawane schiebt, kommt es dann zu einem ersten Showdown um die besten Schnappschüsse: Ältere Herren mit überdimensionalen Teleobjektiven quetschen sich an mit Smartphones bewaffneten Teenagern vorbei, während die Pflegerinnen sich nicht mehr sicher sind, ob sie sich zuerst um Mensch oder Tier kümmern sollen.