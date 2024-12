Gabor Maté über Trauma, toxische Kindheit und Wege zur Selbstheilung

Gabor Maté, 80, ist so etwas wie ein internationaler Popstar für mentale Gesundheit. Vor allem innerhalb derGeneration Z, die die herkömmlichen Traditionskonzepte von Leistung, Druck und Stress neu überdenkt, werden die Podcasts, Talks und Vorträge des kanadischen Arztes und Bestsellerautors millionenfach geklickt. Maté analysiert darin nicht nur „das toxische System, in dem wir leben“, und kritisiert, dass die westliche Medizin die Zusammenhänge zwischen Körper und Psyche weitgehend negiert, er zeigt auch Wege zur Selbstheilung. Seine Bücher über Frühentwicklung, Sucht, die Auswirkungen von Stress und Traumata auf Körper und Psyche sind in 40 Sprachen übersetzt und halten regelmäßig über Monate vordere Plätze in den Bestsellerlisten des „Spiegel“ oder der „New York Times“. Sein 2023 in der deutschen Übersetzung erschienenes,620 Seiten starkes Werk „Vom Mythos des Normalen“(bei Kösel) gilt inzwischen als Standardwerk für Trauma- und Stressbewältigung. Das mediale Echo auf das Buch mag auch der Auslöser gewesen sein, dass Prinz Harry Gabor Maté im März 2023 als Gesprächspartner für einen Vimeo-Livestream über die Traumata seiner Kindheit eingeladen hat. Eine Entscheidung, die Maté inzwischen partiell bereut, wie er erzählt. Monatelange Wartezeiten gehen einerInterviewanfrage wegen eines übervollen Terminkalenders bei Maté voraus, deswegen war es umso erfreulicher, dass das Zoom-Gespräch (er lebt im kanadischen Vancouver) mit profil weit länger dauerte, als ursprünglich zugestanden worden war. Matés Antworten sind knapp und klar, dieKraft seines Charismas ist auch digital spürbar.

Möglicherweise war das ein kleiner Teil in mir, der so fühlte. Und dieses kleine Selbst ist bis heute insgesamt noch erstaunt, dass ich soviel Aufmerksamkeit für meine Arbeit bekomme.Doch der größere Teil meines Selbsts ist der hunderprozentigen Überzeugung, dass das, was ich zu sagen habe, den Menschen einfach helfen kann. Wenn sie nur zuhören. Und sie tun das immer mehr. Auch durch solche Dinge.

Er leidet an ADD (Anm. Attention Deficit Disorder, Aufmerksamkeitsdefizit-Störung) und ist auch durch die Tatsache traumatisiert, dass er als Kind oft als „Thicko”, was soviel wie Schwachkopf bedeutet, von seinen Lehrern und anderen verspottet worden ist. Kindern mit solchen Störungen wird oft Unrecht getan: Sie sind nicht dumm, sondern haben Konzentrationsschwierigkeiten.

Maté Sehr selten in unserer Kultur. Wir dürfen nicht vergessen: Unsere Form der Zivilisation ist in der Menschheitsgeschichte verhältnismäßig jung. Früher wurden die Kinder im Verbund von Clans, in Stammesgruppen in der freien Natur groß gezogen. Viele Onkel, Tanten und Freunde waren da zusätzlich involviert. Gemäß des afrikanischen Sprichworts: Es braucht ein Dorf, um ein Kind groß zu ziehen. Maté Genau. Verglichen mit der Freiheit von damals , leben wir heute wie in einem Zoo. Viele Eltern haben die Verbindung zu ihren Kindern verloren, denn nicht das Erkennen der Bedürfnisse ihres Kindes dominiert ihre Elternschaft, sondern Sorgen, dass das Kind nicht wie erhofft ist, und natürlich ihre eigenen Ängste. Und die geben sie dann an ihre Kinder weiter. Und erdrücken die Kinder womöglich mit ihren Erwartungen? Maté Die Erwartungen entstehen aus den Ängsten. Ich weiß das auch aus meiner eigenen Geschichte. Auch ich habe den Fehler begangen, meine Ängste an meine Kinder weiterzugeben.

Wenn du eine toxische Kindheit durchlebst: Wo suchst du am meisten nach Liebe? Gabor Maté über spätere Beziehungsmuster

Mit welchen Konsequenzen? Maté Sie hatten als Erwachsene Probleme mit ihrem Selbstwert und damit, sich selbst zu akzeptieren, sich selbst zu finden, und natürlich auch in ihren Beziehungen. Leben Kinder zwangsweise die Beziehungen zwischen ihren Eltern später nach? Maté Es kommt häufig vor. Wenn du eine toxischen Kindheit durchlebst: Wo suchst du am meisten nach Liebe? Wahrscheinlich bei den Eltern. Maté Genau. Bei den Eltern, die dich auch verletzen. Und später zieht es dich an einen ähnlichen Ort. Weil der Ort, wo man mit Schmerzen und Verletzungen konfrontiert ist, einem auch vertraut erscheint und man ihn mit Liebe verbindet. Und natürlich hat eine toxische Kindheit auch ein geringes Selbstwertgefühl zur Folge. Das einen auch in Beziehungen verharren lässt, die einem nicht gut tun? Maté Ja. Schließlich ist man der Meinung, dass man ohnehin nichts besseres verdient. Junge Eltern sehen sich heute prinzipiell mit der Frage konfrontiert: Wieviel Frustrationstoleranz kann ich einem Kind zumuten, welche Grenzen braucht es? Maté Ich bin strikt dagegen, einem Kind irgendwelche Frustrationen aufzuerlegen, das tut dann schon ohnehin das Leben selbst. Was aber wichtig ist, seinen Schmerz und dessen Ausdruck, den solche Frustrationen hervor rufen, ernst zu nehmen und zu akzeptieren. Wenn es weint, dass seine Freunde nicht mit ihm spielen, dann sollte man das nicht abtun als Kleinigkeit, sondern dem Kind vermitteln, dass es ein Recht hat, darüber traurig zu sein. Eine Forscherin lebte über Wochen mit einem Stamm im Dschungel von Venezuela. Ihre wichtigste Erkenntnis. Diese Eltern kritisierten ihre Kinder nie, sondern hatten ein Verhältnis, das Vertrauen und Sicherheit gab. So funktionierte Erziehung wie von selbst.

Eines Ihrer großen Themen ist der Begriff Trauma, ein Terminus, der inzwischen fast schon zu einem Modebegriff geworden ist. Maté Ja, die eigentliche Bedeutung wird oft verwässert. Meine Definition ist, das Trauma das ist, was sich infolge schwieriger und schmerzhafter Ereignisse in einem Menschen abspielt, nicht die Ereignisse selbst. Es ist, vereinfacht formuliert, nicht der Unfall selbst, sondern die Gehirnerschütterung, die man davon trägt, und ihre Nachwirkungen. Eine weitere Definition von Trauma in „Vom Mythos des Normalen” ist „eine Verengung des Selbst, sowohl psychisch, als auch physisch”.... Maté Solang wir ein Trauma, das eine Wunde in unserem Selbst ist, nicht aufgearbeitet haben, uns dessen nicht bewusst sind, hält es uns in der Vergangenheit gefangen. Und wird über Generationen weiter gegeben. Und je länger es nicht aufgelöst ist, desto stärker wirkt es nach – in allen möglichen Formen physischer und psychischer Verzerrungen. Schon Kinder spüren solche unaufgearbeiteten Traumata? Maté Natürlich. Kinder fühlen die Existenz eines solchen Geheimnisses. In einem „Guardian”-Artikel bezeichnen Sie Donald Trump als schwer traumatisiertes Kind, für das Sie fast soetwas wie Mitleid empfinden. Maté Mitleid habe ich nie gesagt, aber Empathie. Trump hatte einen gewalttätigen Vater und eine Mutter, die ihn nicht vor dieser Gewalt beschützt hat. Diese toxische Männlichkeit, die er unter anderen mit Sätzen wie „You have to grab them by the pussy” ausdrückt, zeugt von diesem Trauma. Auch Hitler wurde von seinem Vater verprügelt, ohne dass die Mutter eingriff. Wissen Sie was der Dalai Lama über Hitler sagte? „Töte ihn, aber hasse ihn nicht.”

Und darum geht es mir in allem, was ich tue: Menschen dabei zu helfen, frei zu werden. Gabor Maté