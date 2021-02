thanksobama: Die Obama-Jahre – eine grandiose Show

Ja, sie verstanden es. Weil sich Michelle und Barack Obama der Popkultur ihrer Ära nicht nur zur Imagepflege bedienten, sondern an ihr selbst teilnahmen: als Fans, Konsumenten und immer wieder auch als Inspiration. Es war eben gar keine Koketterie spürbar, als Michelle Obama im "Variety“-Interview vergangenen Sommer erklärte: "Ich war nicht mein ganzes Leben lang die First Lady. Ich bin ein Produkt unserer Popkultur. Ich bin eine Konsumentin von Popkultur, und ich weiß, was den Leuten gefällt. Ich weiß, was sie zum Grinsen bringt und was sie dämlich finden.“ Und sie wusste auch immer, dass eine First Lady manchmal tun muss, was eine First Lady tun muss, zum Beispiel dem Late-Night-Talker Stephen Colbert erklären, was das Wort "Swag“ bedeutet: "Wenn du nicht weißt, was Swag bedeutet, dann hast du ihn definitiv nicht, Stephen.“