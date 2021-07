profil: Wie gehen Sie abseits der Bühne mit dieser Verantwortung um? Fibich: Ich nehme jede Frage ernst, die mir ein Kind stellt. Ich beobachte oft, dass Kinder Erwachsenen eine Frage stellen und oft keine wirkliche Antwort bekommen. Kinder fragen ja nicht spaßhalber "Was machst du da?" und "Warum?". Manchmal ist es mühsam, wenn man alles erklären muss, aber das ist "part of the game" und Teil meiner Arbeit. Wichtig ist, dass die Kinder nicht am Schmäh gehalten werden. Es ist ganz schlecht Kinder nicht ernst zu nehmen.