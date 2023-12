Bestseller-Ratschläge: Wie man leben sollte

Ein sogenanntes Öha ist, mit den Worten des bayerischen Sprachphilosophen Gerhard Polt, "ein körperliches, schwerfälliges Erstaunen. Ein Wahrnehmen ohne Blitz, ein dem Dämmern ähnlicher Vorgang." Ein solches Öha "erfordert im Gegensatz zum Aha und Heureka ein großes Maß an Geduld und Gelassenheit". Insofern lässt sich mit einem derartigen Erkenntnisgewinn entspannt in die Zukunft blicken. Ein oder zwei Öhas, ganz in diesem Sinn, verheißen die folgenden 24 Lebenstipps, gesammelt in den endlosen Weiten der Ratgeberliteraturecke, des Life-Hack-Internets und der Lebenshilfe-Influencer. 1. "Einmal am Tag Hunger spüren ist ein guter Kompromiss. Auf jeden Fall weiß man so das Essen-gesundes, nahrhaftes, 'echtes' Essen-wieder mehr zu schätzen."

(Bas Kast, Wissenschaftsjournalist und Bestsellerautor, "Der Ernährungskompass", via focus.de)



2. "Stell dich vor einen Spiegel. Schließ die Augen und denke mal all die negativen Gedanken, die du früher oft gedacht hast, wenn du dich nicht getraut hast, zu flirten. Dann öffne deine Augen und schau, wie du aussiehst. Würdest du jemanden mit so einem Gesichtsausdruck und so einer Ausstrahlung gerne kennenlernen wollen? Wahrscheinlich nicht, oder?"

(Nina Deißler, Flirtcoach, auf ninadeissler.de)

© Tomasz Jagodzinski/NurPhoto via Getty Images © Tomasz Jagodzinski/NurPhoto via Getty Images 3. "Schließ deinen Mund, öffne deinen Geist." (Arnold Schwarzenegger: "Be Useful. Sieben einfache Regeln für ein besseres Leben.")

4. "Ich bin aus Glasgow, und es gibt jede Menge Evidenz dafür, dass frittierte Mars-Riegel nicht sehr gut für das Herz sind."

(Graham Stuart, schottischer Kardiologe und Sportmediziner, im "Guardian")



5. "Nimm keinen Ratschlag von jemandem an, mit dem du nicht tauschen möchtest."

(Brianna Wiest, Bestsellerautorin, "101 Essays, die dein Leben verändern werden", im "Zeit-Magazin")



6. "Wir haben laut Gehirnforschung zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken täglich. 90 bis 95 Prozent davon sind Wiederholungen dessen, was wir in der Vergangenheit schon gedacht haben. Fazit: Wenn du ein besseres oder ein anderes Leben haben möchtest, dann ist der schwierigste Teil, nicht die gleichen Gedanken zu denken, die du vorher hattest."

(Maxim Mankevich, Persönlichkeitstrainer, auf YouTube)



© Jeff Mangione/KURIER/picturedesk.com © Jeff Mangione/KURIER/picturedesk.com 7. "Notiere bitte alles, was du gern machst und was du in Zukunft gern machen würdest. Berücksichtige dabei, welche Werte dir wichtig sind. Für welche Werte möchtest du einstehen? Werte können zum Beispiel sein: Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Freundschaft, Erkenntnis, Freiheit, Mut Dann schau bitte, welchen Einfluss deine Eltern auf deine Interessen und Hobbys genommen haben. Gleich auch deine Werte mit deinem Elternhaus ab."

(Stefanie Stahl, Psychologin und Bestsellerautorin, "Das Kind in dir muss Heimat finden", auf stefaniestahl.de)





8. "Laufen Sie nachts nicht dicht hinter fremden Frauen her, auch wenn Sie den gleichen Weg haben. Gehen Sie langsamer oder auf der anderen Straßenseite."

(Margarete Stokowski, Autorin und Kolumnistin, auf spiegel.de)



9. "Ein Buch verdient maximal zehn Minuten meiner Zeit, danach fällt der Richterspruch-lesen oder nicht lesen. (...) Ist das Buch, das ich in meinen Händen halte, ein Buch, das meine Zeit wert ist? Die wenigsten sind es. Und jene, die es sind, lese ich zweimal, und zwar direkt nacheinander. Aus Prinzip."

(Rolf Dobelli: "Die Kunst des guten Lebens")



10. "In eurer Wochenplanung sprecht ihr über alle Termine, die anstehen, und verteilt die Aufgaben. Der Clou: Ein oder eine Partner*in übernimmt im Idealfall nicht nur ein Stück der Aufgabe, sondern den ganzen Prozess. Ist eines eurer Kinder zu einem Kindergeburtstag eingeladen, weist ihr nicht nur die Aufgabe 'Geschenk kaufen' zu, sondern auch: 'Kümmere dich darum, dass unser Kind zum Kindergeburtstag kann.'"

(Patricia Cammarata: "Raus aus der Mental Load - Falle")





© David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for PUMA © David M. Benett/Dave Benett/Getty Images for PUMA 11. "Um das Immunsystem zu stärken, reicht eine natürliche, pflanzenbasierte und abwechslungsreiche Ernährung vollkommen aus. Ich persönlich setze verstärkt auf Ingwer, Zitrone, Acai und Spirulina. Diese Lebensmittel sind voller immunstärkender Stoffe, die einem ein starkes Schutzschild geben können. Tatsächlich kaue ich Ingwer-Scheiben auch pur und bin superselten krank oder erkältet."

(Pamela Reif, Fitness-Influencerin, via stern.de)

12. "Werde ich um einen Gefallen gebeten, schenke ich dem Ansinnen genau fünf Sekunden, danach entscheide ich, und zwar meistens mit einem Nein. Lieber schlage ich systematisch zu viele Bitten aus und nehme das Risiko in Kauf, nicht von allen geliebt zu werden, als umgekehrt."

(Rolf Dobelli: "Die Kunst des guten Lebens")



13. "Vergessen Sie die Fitness-Postings und-Blogs und die gesamte Sport-und Motivationsliteratur, die Sie daheim haben. Wenn Sie Sport machen möchten, dann tricksen Sie Ihr kurzsichtiges Gehirn aus und geben Sie ihm eine Sofortbelohnung. Die Anstrengung muss sich kurzfristig auszahlen. Alles andere klappt niemals."

(Shird Schindler, Iris Zachenhofer: "Abnehmen für hoffnungslose Fälle. Hardcore-Tipps aus der Suchtmedizin")



14. "Meine Kinder dürfen (wenn ich mental stark bin, und das auch erst nach drei Jahren Übung und viel Therapie) schreien und weinen, solange sie wollen, und sie kriegen extrem viel Zeit, um sich von mir zu verabschieden, wenn ich wegmuss. Auch wenn ich nur eine Stunde zum Sport gehe."

(Marie Nasemann, Influencerin und Podcasterin, "Family Feelings",auf Instagram)



15. "Atmen ist wahrscheinlich die fundamentalste menschliche Tätigkeit. Es aktiviert den entscheidenden Mechanismus der Sauerstoffversorgung, der wiederum alle Vorgänge in deinem Körper antreibt, in jeder Sekunde an jedem Tag. (...) Mit der Wim Hof Method App kannst du jeden Teilaspekt deiner Atem-Session komplett personalisieren: die Anzahl der Atemzüge pro Runde einstellen, die Geschwindigkeit verändern und deine eigenen Hintergrundsounds auswählen."

(Wim "The Iceman" Hof, Extremsportler und Bestsellerautor, auf wimhofmethod.com)



16. "Kleine Gebrauchsanweisung für den Umgang mit Introvertierten: (...) Für Intros ist es selbstverständlich, vieles, was ihnen durch den Kopf geht, nicht laut auszusprechen. Fragen Sie ihn deswegen einfach, dann weiß er, dass Sie sich für seine Meinung interessieren, und wird Ihnen höchstwahrscheinlich eine Antwort geben."

(Stefanie Stahl: "So bin ich eben!")



17. "Folge deiner Intuition. Wenn du etwas wirklich glaubst und begehrst, weißt du fast sicher schon, wie du dorthin kommst. Wenn nicht, weißt du wahrscheinlich instinktiv, was dir hilft und was dich hindert. Wenn du wissen willst, wie man erfolgreich ist, musst du deiner eigenen Intuition vertrauen."

(Leon Hu, CEO der Ratgeber-Plattform "Lifehack", auf lifehack.org)



18. "Du bist nicht zu jung oder zu alt, um mit dem Investieren anzufangen-entscheidend ist, dass du mindestens 15 Jahre Zeit hast. Hast du bereits Geld gespart, kannst du über eine Einmalanlage nachdenken. Falls es sich für dich besser anfühlt, kannst du auch scheibchenweise investieren."

(Thomas Kehl und Monika Linke: "Das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest")



19. "Selbstvertrauen entsteht, wenn die heimtückische Selbstwahrnehmung als nicht kompetent von der schlichten Realität Ihrer Leistungen übertrumpft wird."

(Katty Kay &Claire Shipman: "Confidence Code. Was Frauen selbstbewusst macht")



20 "Mit Kindern zu spielen heißt, wunderbare Lehrer zu haben. Denn der Augenblick ist ihr Königreich. Wenn wir ihnen dorthin folgen, betreten wir ein Spiegelkabinett voller Reflexionen und Überblendungen, Erinnerungen und Visionen in Gleichzeitigkeit."

(Gottfried Wurpes: "Fitnesslife. 7 Qualitäten der Transformation")





© APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO © APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO 21. "Ich gebe niemals Ratschläge, außer jemand bittet mich darum. Etwas, das ich gelernt habe, und möglicherweise der einzige Rat, den ich geben kann, ist: Sei nicht die Art von Mensch, die ungefragt Ratschläge, basierend auf eigenen Erlebnissen, verteilt."

(Taylor Swift, Popmusikerin, via inc.com)

22. "Die 'Hocke' ist schon seit Urzeiten unsere natürliche Kloposition-das moderne Sitztoilettengeschäft gibt es erst seit der Indoor-Kloschüssel-Entwicklung im späten 18. Jahrhundert. (... ) Mediziner gehen davon aus, dass häufiges Pressen auf dem Klo das Risiko für Krampfadern, Schlaganfälle oder auch die Stuhlgangsohnmacht deutlich erhöht. (...) Müssen wir jetzt alle von unserem Porzellanthron klettern und in ungeübt wackliger Hockstellung in ein Loch kacken? (...) Das ist nicht nötig: Man kann auch im Sitzen hocken. (...) Der Oberkörper wird leicht nach vorn gebeugt, und die Füße werden auf einen kleinen Hocker gestellt-et voilà: alles im richtigen Winkel."

(Giulia Enders: "Darm mit Charme")



23. "Ganz frisches Brot ist besonders stark säurebildend - auch weil wir es nicht kräftig kauen müssen und dadurch die Vorverdauung im Magen nicht optimal verläuft. Auf diese Weise belastet es den Darm. Lassen Sie also frisches Brot wenigstens zwei bis drei Tage liegen, bevor Sie es verzehren. Kauen Sie kräftig und gründlich (jeden Bissen 30 bis 40 Mal), und Sie werden sehen, es bekommt Ihnen bedeutend besser."

(Hannelore Fischer-Reska, Andreas Hammering: "Entsäuerungs-Revolution. Die 12-Wochen-Kur für zu Hause. Endlich richtig entgiften")



24. "Wenn Sie 30 bis 40 Milliliter Wasser pro Tag pro Kilogramm Körpergewicht trinken, haben Sie viele gesundheitliche Vorteile. Der gesamte Stoffwechsel fährt um ca. 30 Prozent hoch. Auch der Energiestoffwechsel, die Leistungsfähigkeit steigt. Wenn man viel trinkt, nimmt der Hunger ab, daher hilft Trinken gegen Übergewicht. Zudem reduzieren sich Schmerzen. Blutgefäße weiten sich, der Blutdruck sinkt."

(Ulrich Strunz: "77 Tipps für ein gesundes Gehirn")