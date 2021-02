Bilderbuch: "Gib mir Paua, Baby!"

Die anzügliche Gockelhaftigkeit, die Maurice Ernst in Videos und bei Konzerten sehr offensiv auslegt, wurzelt irgendwo in der Schnittmenge zwischen dem späten Falco und dem naiven Toyboy, der hier inszeniert wird: ein verletzlicher Großkotz vom Format eines Freddie Mercury, der auf ironische Weise in seiner Rolle aufgeht, der fühlt, dass er der Größte ist, aber eben auch ein Würschtel. Dazu kommen Gender-Unschärfen im Stil von Prince: Der Macho trägt Schminke. Und wer ist hier eigentlich der Chef? Und warum ist Entspannung immer gar so stressig? Der Porsche ist übrigens von gestern: Ein paar Nummern weiter, in dem Stück "Bungalow", heißt es dann schon: "Komm vorbei mit deinem Skoda."