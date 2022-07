Billie Eilish: „Mein Körper ist mein hässlicher Freund“

Von Megan Agnew

Die Zeit steht kopf im Leben von Billie Eilish. Dieses Jahr wird sie auf einer weltweiten Tour insgesamt sechs Monate lang 47 Städte besuchen, aber oft fühlt es sich an, „als würde ich mich nie bewegen“. Es ist alles „wie in einer Art Schwebezustand“. Die meiste Zeit der Tour wird sie entweder in einer Schlafkoje in ihrem Bus lungern oder schlafen, während über Nacht die nächste Stadt angesteuert wird. Diese 47 Städte ähneln sich alle fatal, denn Eilish sieht von ihnen oft nichts anderes als fensterlose Räume, tief im Bauch einer Arena, und eine Bühne, umgeben von Hunderten von Blitzlichtern und Tausenden kreischenden Fans.

Tag und Nacht sind in diesem Tourleben aufgehoben. Kürzlich hat sie drei Tage lang kein Sonnenlicht gesehen. Ihr Tourmanager bringt ihr Duftkerzen in ihre Umkleidekabine, jeder Kontinent bekommt eine eigene Duftnote. Das Leben des 20-jährigen Popstars ist Stillstand und gleichzeitig schneller Vorlauf. „Es ist komisch“, zuckt sie mit den Schultern. Und dicht an Superlativen: Sie war die jüngste Gewinnerin in der Kategorie „Album des Jahres“ der Grammy-Geschichte (und jüngste Solokünstlerin, die in dieser Kategorie gewann), die jüngste Künstlerin, die eine Milliarde Streams auf Spotify erreicht hat, die jüngste, die einen Titelsong für eine James-Bond-Verfilmung geschrieben hat und dafür auch noch einen Oscar bekommen hat. Gleichzeitig hat sie so viele, oft ganz banale Dinge noch nie oder ganz selten in ihrem Leben gemacht: ihr Auto volltanken, in den Supermarkt gehen. „Uuuuh“, kichert sie, „ich freue mich darauf, Gesellschaftsspiele zu spielen. Ich liebe Spiele. Ich werde alles mit jedem spielen, wenn ich mehr Zeit habe. Buchstäblich alles.“

Eben befindet sie sich in ihrer Umkleidekabine in einer Konzertarena in Dublin, während die Crew das „Happier Than Ever“-Equipment aus 22 Lastwagen und sechs Bussen auslädt. Eilish benimmt sich stereotyp jugendlich, ohne irgendeine Art von normaler Jugend gehabt zu haben. Sie sitzt mit untergeschlagenen Beinen, zappelt herum und rutscht dann seitwärts über das Sofa. Sie klagt über den Preis des Ruhms und die Intensität der Internetüberwachung. Sie spielt mit den Ärmeln ihres T-Shirts, nimmt Plastilin, zerquetscht es und streut mit gespielter Verzweiflung klassische Phrasen amerikanischer Teenager in das Gespräch: „Uugh“, „Like, what the f***?“, „Ho-ho yeah.“ – „Das Konzept Tour ist eigentlich total verrückt, es bringt jedes menschliche Wesen von der Spur“, sagt sie, „es ist so unnatürlich, solche Höhen und Tiefen zu haben. Es fühlt sich an wie eine Unschärfe. Es ist, als würdest du fünf verschiedene Leben gleichzeitig leben.“