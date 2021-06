Das Weinschloss in der Provence war die Location für die Hochzeitszeremonie des goldenen Paars am 23. August 2014. Die glückstrunkenen Bilder der achtköpfigen pittoresken Großfamilie wurden exklusiv um umgerechnet 1,5 Millionen Euro an die Magazine "People" und "Hello!" verkauft. Das Brautkleid war schlicht und von Versace, aber hatte auch einen Stammesmutter-Twist: Alle sechs Kinder (drei biologische, drei adoptierte im Alter von acht bis 15 Jahren) durften den Satinrock bemalen, es wurde Rosenblättersaft gereicht und der Hochzeitsmarsch von Wagner gesummt. Die Marke Jolie-Pitt summte dann auch entsprechend - von der " Hindustan Times" bis zum "Darmstädter Boten" klopften die Society-Redakteure Ergriffenheit, volle Kraft voraus, in ihre Computertastaturen. Das Ergriffenheits-Barometer hatte zuvor nur noch bei den ersten Fotos der neugeborenen Zwillinge Vivienne und Knox, heute acht, höher ausgeschlagen - die Bilder lukrierten damals kolportierte elf Millionen Euro. Angeblich flossen die Verkaufserlöse beider Events sofort in die Pitt-Jolie-Stiftung, denn Angelina Jolie hat neben der Stammesgründung, der Inszenierung ihrer Schönheit, einer Hollywood-Karriere, in der sie ihren Kontrollwahn zunehmend auch als eher mittelmäßige Regisseurin auslebt, auch die Weltrettung auf ihrer Erledigungsliste stehen. Die Stiftung spendete Millionen für Waisenkinder in Haiti, Kriegsopfer in Dafur, Vergewaltigungsopfer in Bosnien oder syrische Flüchtlinge. Dass die Ehe seit geraumer Zeit nicht zum Besten stand, konnte man schon voriges Jahr nach Ansicht des trantütigen Melodrams "By The Sea" (Regie und Drehbuch: Angelina Jolie) ahnen, das offensichtlich als eine Art Autotherapie diente: Jolie und Pitt spielten ein entfremdetes Paar, das sich lähmend langatmig in einem südfranzösischen Hotel nichts zu sagen hat.