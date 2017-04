Auf einen Apfelstrudel mit Charles und Camilla

Royaler Besuch in Wien: Der britische Thronfolger Prinz Charles und seine Ehefrau Camilla sind am Mittwoch von Bundespräsident Van der Bellen und seiner Frau in der Hofburg empfangen worden. Unter den 100 Gästen des Galadiners war auch die Stardesignerin Vivienne Westwood. Vor dem Gespräch in der Hofburg stattete das Prinzenpaar noch dem K. u. K. Hofzuckerbäcker Demel einen Besuch ab.