„Beim Leiden darfst nicht lässig sein und mit einer 08/15-Gestik drübergehen", sagt sie, „da wird vor der Kamera bar bezahlt, sonst kaufen es einem die Leute nicht ab.” Denn schließlich könne man ja nicht jedem Zuschauer so etwas ins Ohr flüstern wie: „Bitte, es ist nur eine österreichische Serie. Wir haben weniger Zeit und schon gar nicht soviel Geld wie die Amerikaner.” Ich hatte sie in einem profil-Interview auf jene Szene angesprochen, in der ihr in der langjährigen ARD und ORF- Serie „Julia – Eine ungewöhnliche Frau” in einem Krankenhausgang die Nachricht vom Unfalltod ihrer Tochter überbracht wird. Wenn ihr der Schmerz des Verlusts über das Gesicht donnert, musste man an den Satz denken, den die Kritikerlegende Alfred Kerr einst über ihre Mutter Paula Wessely anlässlich ihrer Darstellung von Hauptmanns „Rose Bernd” in Berlin schrieb: „Heimkehr zum tiefen Abgrund der Alltäglichkeit.”

„Wir haben die stärksten Weiber”, sagte ihr Sohn Sascha Bigler, heute 55, Regisseur, der lange in Los Angeles lebte, damals in einem Telefonat „und sie haben vor allem keinen Zweifel darüber gelassen, wie ernst man den Beruf nehmen muss.” Er meinte damit die drei Schwestern Christiane und die Tanten Maresa und Elisabeth Orth ( sie hatte den Namen der Großmutter angenommen), die alle drei ihre Buben sehr bald allein und dabei mit voller Kraft auf der Bühne und vor der Kamera stehend, groß gezogen hatten. Um dem ständigen Vergleich, mit der Mutter Paula Wessely zu entgehen, war Christiane schon in jungen Jahren aus Wien nach Heidelberg, Salzburg und später Zürich geflüchtet, wo sie ab 1967 dem Ensemble des dortigen Schauspielhauses angehörte. Verletzt worden war sie vor allem in ihrer Anfangszeit im Überfluss. Die Mutter, von der sie sich „so sehnlichst gewünscht hätte, dass sie mich mit dem Jausenbrot in der Hand vom 38er abholt”, suchte ihre Mittlere vor der Schauspielerei zu bewahren. Als ihr der Vater mit 17 die erste Filmrolle zuschummelte, ohrfeigte die Frau Mama ihr Ego: „Damit du's gleich weißt, schön bist nicht, du musst doppelt so gut sein."

Ihr Burgtheaterdebut in „Nathan der Weise” als Recha 1959 entrang dem damaligen „Kurier”-Kritiker Blaha nicht mehr als die Charakterisierung: „Die unbegabte Tochter der Wessely.” Ursprünglich hatten die Eltern Paula Wessely und Attila Hörbiger für ihre Mittlere eine Zuckerbäckerinnen-Karriere vorgesehen; glücklicherweise ging die dafür auserwählte Konditorei bald in Konkurs. Der plötzliche Herztod ihres zweiten Mannes Rolf Bigler (nach dem Regisseur Wolfgang Glück), einem Schweizer Journalisten, riss sie 1978 brutal aus der Zürcher Idylle zwischen großen Klassikern und wohliger Kleinfamilie. Anfangs probierte sie in Whisky, um ihre Einsamkeit zu narkotisieren, dann fiel sie in die Arme „eines wesentlich jüngeren Mannes”, der ihr jede Menge pikierte Blicke in der Society einbrachte: „Das war damals noch nicht so modern wie heute." Schließlich brach sie aus der Sicherheit des Ensembles aus, „um mit 40, also wider jegliche Vernunft”, auf dem TV-Markt Fuß zu fassen.