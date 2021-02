Clubzwang: Fußballer stolpern über Red Bull Salzburgs Nachwuchspolitik

Von einer Strafversetzung oder gar Drückausübung könne keine Rede sein. Nachwuchsleiter Ernst Tanner erinnert sich an den 22. Jänner: „Der Sachverhalt war allen Beteiligten schon mehrere Monate bekannt und auch mit den Spielern mehrfach besprochen. Ich habe ihnen an diesem Tag bloß mitgeteilt, dass wir eine Entscheidung brauchen, weil wir unsere Transferplanung innerhalb des Transferfensters abschließen müssen.“ Rangnick: „Tatsächlich mussten wir aufgrund der ablehnenden Haltung von Ripic und Peric zwei andere Spieler unter Vertrag nehmen. Damit war aber auch klar, dass wir mit Spielern, die so wenig kooperationsbereit sind, in unserer Lieferinger Mannschaft rein sportlich nicht weiter planen können.“