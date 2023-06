Das Kelsen im Parlament: In guter Verfassung

Bevor er das Kelsen betritt, überfällt den unbedarften Besucher gleich einmal ein leichtes Flughafen-Feeling. Das kommt nicht von irgendwoher, immerhin betritt man nicht einfach irgendein Lokal, sondern das frisch renovierte Parlament. Der nach Hans Kelsen benannte Kantinen/Restaurant-Hybrid liegt im Hohen Haus – und darin tatsächlich auch ganz weit oben, nämlich im Dachgeschoss. Vorher muss man aber noch die Kontrollschleuse passieren.

Registrieren, ausweisen, sich durchleuchten lassen, Gepäckstücke bitte aufs Förderband. Hat man keinen verdächtigen Gegenstand bei sich, ist man schon fast am Ziel, steht aber auch vor dem nächsten Problem: So schnell gneißt man beim besten Willen nicht, wo genau sich in der Empfangshalle der korrekte Aufgang in die korrekte Kelsen-Abteilung befindet.