Das kleine Mädchen, der Burli und das Losungswort „Himmel“

Es ist auch das Drama eines misshandelten Kindes, einer von ihrem Stiefvater und später von ihrem Mann getretenen Frau. Traumatisiert durch erbarmungslose Eltern. Es ist die Geschichte eines Mädchens, das schon früh das Glücksspiel als Flucht aus ihrer Not lieben lernte – und die dabei ihr Taschengeld an den herzlosen Stiefvater verlor. Als Erwachsene, so zeigen es die Akten, wollte sie offenbar eines nicht: erneut verarmen, wieder Opfer von Männern werden. „Sie hat nun einmal zwei extreme Feindbilder in ihrem Leben: Armut und Männer. Irgendwann fand sie ihr todsicheres Mittel dagegen“, erkannte Glattauer. Sie schlüpfte nun in die Rolle der Gewalttäter. Sie war jetzt jene, die sich holte, was anderen gehörte. Sie übte rohe Gewalt aus gegen Schwache und Moribunde. (…)

Blauensteiner ist 65 Jahre alt, als ihre Mordserie auffliegt – durch Christian Reiter. Ihr letztes Mordopfer gelangte auf seinen Seziertisch, es ist Alois Pichler.

Rossatz in der Wachau im Jahr 1995. Alois Pichler gibt in den „Niederösterreichischen Nachrichten“ eine Kontaktanzeige auf. „Witwer vom Staatsdienst im Ruhestand, alleinstehend, römisch-katholisch, 75, 1,65, fühlt sich einsam. Neues Haus in herrlicher Lage nahe Göttweig, Wachau. Führerschein erwünscht.“ Das Nachrichtenmagazin profil wusste später zu berichten, Pichlers Frau habe ihm noch zwei Jahre vor ihrem Tod einen Koffer gepackt, für den Fall, dass er irgendwann einmal ins Spital muss und sie vielleicht nicht mehr am Leben sein wird. Pichler war hilflos ohne seine Frau.