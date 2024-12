Das war 2024: Ausländerfeindliche Besserverdienende feiern auf Sylt

Das Pfingstwochenende ist in der Sylter Traditionsdiskothek „Pony“ (seit 1961) an der Kampener Nobelmeile Strönwai ein traditionell wichtiges Event. Hier feiert die junge Hautevolee Norddeutschlands jährlich ihren Springbreak, man trägt um die Schultern geschlungene Kaschmirpullis und offene Moncler-Gilets, trinkt Moët & Chandon oder Aperol-Spritz und betrachtet die Ferraris und Mercedes G-Modelle am Randstein. Das Event richtet sich an eine exklusive Klientel, der Eintritt (ohne Getränke) beläuft sich auf 150 Euro. Wer nicht dabei war, kann auf der Website des „Pony“ hineinschnuppern, die Bildergalerien zu den Pfingstfeiern 2023 und 2022 sind öffentlich abrufbar. Die diesjährigen Feierlichkeiten sind aus dem Netz verschwunden.

Wohl weil sie in einem kleinen, aber wesentlichen Teil anstößig, vielleicht sogar kriminell, jedenfalls aber skandalös waren.