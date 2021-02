Facebook-Datenskandal: „Es geht um das Lenken von Menschen“

profil: Kann es ein soziales Netzwerk geben, in dem alle Daten sicher sind? Schaar: Nein, das ist in der Tat ein Widerspruch in sich. Wenn ich Kontakt halten will, muss ich natürlich ein Minimum an Information preisgeben. Man muss nur strikt sicherstellen können, dass weder der Betreiber des Netzwerkes noch ein Dritter, dem ich die Informationen nicht bewusst offengelegt habe, daraus Kapital schlagen können. Das ist der entscheidende Punkt.