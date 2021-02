"Der Milchpilz ist aus Bregenz nicht mehr wegzudenken"

profil: Online ist zu lesen, der Milchpilz sei Kult. Seit wann ist er das? Was genau ist das Kultige daran? Sakic: Es scheint, als sei er schon immer da gewesen. Er ist aus Bregenz nicht mehr wegzudenken, er gehört zu einem Sommertag am See. Unser oberstes Gebot lautet: Es soll alles so bleiben, wie es immer schon war.