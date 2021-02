Der royale Reigen: Turbulente Zeiten in den Königshäusern

Tragisch ist indes die Lage von Latifa bint Muhammad Al Maktum: Die Tochter des Emirs von Dubai wird offenbar in einer Villa gefangen gehalten. Ein kürzlich aufgetauchtes Video untermauert diese Vermutung. „Ich bin eine Geisel, und diese Villa wurde in ein Gefängnis umgewandelt“, sagt die Prinzessin darin. Immer wieder werden Gerüchte laut, dass ihr Vater die Entführung seiner Tochter veranlasst haben soll. Der britische Außenminister Dominic Raab bezeichnete das Video als „zutiefst beunruhigend“. Auch das UNO-Menschenrechtsbüro kündigte an, die Vereinigten Arabischen Emirate nach der Prinzessin zu befragen.