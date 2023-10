Der weibliche Körper, ein Schlachtfeld

Es gibt kaum jemanden, der das Video nicht gesehen hat. Eine junge Frau auf der Ladefläche eines Trucks, umringt von bewaffneten Männern, die sie immer wieder anspucken. Sie trägt nur mehr Unterhose, BH und Schuhe, wirkt leblos. Man hört „Allahu Akbar“-Rufe, sieht Gewehre und eine jubelnde Masse. Es ist nicht das einzige Video von Hamas-Terroristen, in dem man sieht, wie eine Frau von Israel nach Gaza verschleppt wird. Und es ist nicht das einzige Mal, dass sexualisierte Gewalt, auch auf Social Media, bewusst als Waffe eingesetzt wird. Man denke an die Vergewaltigungen im ukrainischen Butscha durch russische Soldaten, an die misshandelten inhaftierten Frauen in iranischen Gefängnissen oder an die systematische sexualisierte Gewalt der Terrormiliz „Islamischer Staat“. Schon immer ist der weibliche Körper ein Schauplatz von Krieg und Terror. Und schon immer ist es vor allem dieses Thema, das in der gesamtgesellschaftlichen Diskussion untergeht.