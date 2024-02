Der "Wutwirt" von Millstatt: Warum bitte keine Araber?

Was seinen Wareneinsatz betrifft, ist Stefan Lercher ein bisschen verrückt und ziemlich stolz drauf. Die leeren Weinflaschen, die sein Lokal zieren, repräsentieren einen Geldwert von drei bis vier Millionen Euro, behauptet er, und überschlagsmäßig erscheint das nicht einmal stark übertrieben. „Ich habe nur High-End-Produkte, darum tu ich mir auch leicht“, meint der Wirt, „weil wegen meinem Charme kommen die wenigsten. Gut, ein paar gibt’s sicher, die mich mögen.“ Im Großen und Ganzen sind sie aber wohl in der Minderheit. In letzter Zeit kämen auch immer wieder Leute her, die bloß zum Stänkern da wären, die ihn provozieren, weil sie wissen, dass er eine kurze Zündschnur hat. Stefan Lercher fühlt sich belagert und verfolgt – und betoniert sich in seiner persönlichen Wagenburg ein: Er steht zu dem, was er gemacht hat, auch wenn es ganz eindeutig ein Blödsinn war. Weil er stur ist und weil er es wohl auch für Charakterstärke hält. Und weil es ihm sein Opa in Osttirol so beigebracht hat: Verantwortung ist etwas, das man tragen muss. Irgendwann während des Interviews macht Lercher ein paar Hemdknöpfe auf und zeigt eine Narbe, die sich vom Brustbein bis zum Bauchnabel zieht. Es sieht ein bisschen aus wie aus der Gerichtsmedizin und rührt von einem Frontalcrash in seiner Jugend in Osttirol her. Vier Monate war er damals im Krankenhaus, hat immer noch Metall im Körper und schiefe Knochen. Er könnte längst in Invaliditätspension sein, meint er, aber er will es nicht, er will arbeiten. Sich nicht schonen, das ist das Ethos des Stefan Lercher. Dafür möchte er respektiert werden. Und wenn das einer nicht macht, dann kann er unangenehm werden.

Lercher steht gerade vor einer Wand. Vor zehn Tagen hat sein Küchenchef kurzfristig Krankenstand angemeldet: Burnout. (Lercher meint: „Früher hätte man Liebeskummer dazu gesagt.“) Auch der Abwäscher hat sich vertschüsst, leider quasi über Nacht, und Lerchers Sohn Unico, als Sushi-Chef eine Stütze des Betriebs, musste in die Berufsschule einrücken. Also steht der Wutwirt heute persönlich in der Küche und schaut, was sich ausgeht. Die gewohnte Karte wird sich unter diesen Umständen jedenfalls nicht mehr lange anbieten lassen, er kann nicht gleichzeitig Kobe-Steaks anbraten und Austern öffnen, Pizza bonieren und sich über die Gäste ärgern. Die Leute machen es ihm aber auch wirklich nicht leicht. Auftritt, wie aufs Stichwort: ein stark aufgetakeltes Pärchen mit osteuropäischem Akzent und internationaler Arroganz. Als sie Lercher ein bisschen provokant fragen, ob das denn Dosenchampignons auf seiner Pizza wären, muss er sich schon recht zurückhalten. Als sie auch noch Mayonnaise dazu bestellen, sieht man den Wirt bereits kochen. Zum Abkassieren schickt er vorsichtshalber seinen Pizzabäcker. „Wenn ich da jetzt einen Stress gehabt hätte, wäre das vielleicht nicht so glimpflich gegangen.“

Der Stress, ein gutes Stichwort. An einem guten Sommersamstag hat er nach eigenen Angaben 1000 Gäste, im Winter immer noch ein paar hundert, das schafft er nicht in der aktuellen Mini-Belegung, er bräuchte eigentlich 15 Leute, und die hat er nicht. Das stresst ihn, und mit dem Stress kommt der Ärger, die Wut. Die 15-Stunden-Tage, die Personalsorgen, die undankbaren Gäste. Stefan Lercher kommt ins Grübeln, findet den Fehler: Die anderen sind schuld. Im vergangenen August, Hochbetrieb am Millstätter See, verkündete er per Schiefertafel: „Heute Pizza nur für Österreicher“. Die Aufregung folgte natürlich prompt, die Schutzbehauptung war gleichermaßen aufgelegt: „Ich schwimme! Deshalb gibt es Pizza nur für Einheimische“, erklärte Lercher damals der „Kronen Zeitung“. Er beharrt: „Ich bin kein Rassist. Ich bin gesund rechts, ich bin ein Patriot, und ich bin eigentlich ein sehr höflicher Mensch. So bin ich erzogen.“

4. Die große weite Welt

Lercher stammt aus einer Osttiroler Bergbauernfamilie. Den Hof in Ainet hat der Onkel übernommen, er selbst hat in einem Hotel in Lienz Koch/Kellner gelernt und früh begonnen, sich für Wein zu interessieren. Von 1998 bis 2000 arbeitete er im legendären „Altwienerhof“ von Rudi Kellner in Wien, machte danach Station in New York City, arbeitete in hochdekorierten Häusern, im „Danube“ mit Mario Lohninger und in David Bouleys „Bouley Bakery“. Er hat die Terroranschläge von 9/11 hautnah mitbekommen. „Damals haben wir für die Emergency Workers gekocht.“ Er wollte auch gern „drüben bleiben“, da hätte er sich schon wohlgefühlt, „weil wenn du da fleißig bist, dann kannst du da was erreichen“, und fleißig ist er ja zweifellos. Er hat immer viel gearbeitet, und er ist stolz darauf, und noch stolzer ist er darauf, was er damit verdient. Zu seinen Lieblingsvokabeln zählt „de luxe“, das gilt für sein Auto, seine Wohnung, seinen Weinkeller. Aber dann – damals, in New York – ist er in eine Messerstecherei geraten, die entsprechende Narbe über der rechten Hüfte zeigt er gerne. Leider hatte er zu dem Zeitpunkt gerade kein gültiges Visum und deswegen Probleme mit der Social Security, sprich: Heimreise. Vor 18 Jahren ist er dann in Kärnten gelandet, zuerst in einem Strandlokal in Pesenthein, dann ab November 2014 im „Peppino“. Was er aus dem Laden gemacht hat, ist tatsächlich beeindruckend. Die Qualitäten, die er in Manhattan kennengelernt hatte, sollten auch in Millstatt möglich sein, also servierte Lercher in seiner Pizzeria auch frische Kaisergranate, Grüll-Kaviar und Périgord-Gänseleber. Und in seine Schlutzkrapfen kommt natürlich 30 Monate gereifter Comté. Seine Gäste reichen vom Schüler, der sich bei ihm eine Pizza holt, bis zum Konzernvorstand, der hier einen edlen Tropfen zu den in Barolo geschmorten Kalbsbackerln schwenkt. „Mir sind die alle gleich viel wert“, sagt Lercher – mit den besagten Ausnahmen. Und dabei bleibt er, das lässt er sich nicht nehmen, ist so, Punkt, Kopfnicken.