Psychiaterin und Bestsellerautorin Heidi Kastner: „Serienkiller sind meist langweilig“

Und wenn sie dann mit ihrem eklatanten Scheitern konfrontiert sind, dann können oder besser wollen sie damit nicht umgehen und blenden alles aus, was ihr egozentrisches Weltbild ins Wanken bringen könnte – ungeachtet solcher Faktoren wie Moral, Anstand, Ethik und Verstand. Diese Menschen verfügen nicht über das geringste Mitgefühl und Empathieempfinden.“

Kastners Lieblingsphilosoph Michel de Montaigne bezeichnet die „situative Feigheit“ als „Mutter aller Grausamkeit“. In dem Kapitel „Feigheit und Zivilcourage“ erwähnt Kastner auch den Schweizer Historiker Johannes von Müller, der es unter Napoleon zu hohen Ämtern brachte und der Überzeugung war, „dass Feige stets auch grausam seien“ und damit über eine „höchst unerfreuliche Persönlichkeitsstruktur“ verfügen. Womit das Gespräch bei Donald Trump gelandet ist. Dieses Desaster sei nicht besser auf den Punkt zu bringen, als es der konservative französische Politiker Claude Malhuret Mitte März im Pariser Senat tat: „Malhuret sagte in seiner Rede, dass Washington zum Hof des Nero geworden sei. Ein brandstiftender Kaiser, unterwürfige Höflinge und ein Hofnarr auf Ketamin, womit er sich auf Elon Musk bezog. Grandios.“

Kastner, eigentlich keine Befürworterin von Ferndiagnosen, beschreibt die „feigen“ Anteile in Trumps Persönlichkeitsstruktur so: „Natürlich ist der extrem feig, weil er sich jeder Realitätskonfrontation verweigert und überall draufhaut, wo er sich mit unangenehmen Positionen auseinandersetzen müsste. Jegliche moralischen Grundsätze werden

verraten, um sich selbst Blamagen zu ersparen. Entschuldigungen oder irgendeine Form von Selbstreflexion findet in dieser Psyche nicht statt.“

Im Hamsterrad der Selbstoptimierung

Von ähnlichen Motiven beflügelt seien auch Trumps Höflinge wie Mark Zuckerberg: „Die alle haben ihre Prinzipien – so sie welche hatten – ihrem Machterhalt und ihren wirtschaftlichen Interessen untergeordnet und sich feige und mit atemberaubender Geschwindigkeit in die neuen Verhältnisse eingefügt.“

Kann man den rechtspopulistischen Drall, der das Wählerverhalten in Europa und den USA derzeit prägt, aus psychiatrischer Perspektive erklären? „Der Drang zur Selbstoptimierung hat inzwischen alle Lebensbereiche erfasst: Job, Aussehen, Beziehung, Optimierungsseminare, um eine noch bessere Performance zu bringen. Alles, was in früheren Jahrhunderten nur durch Herkunft erreicht werden konnte, konnte plötzlich auch durch Leistung erzielt werden. Und viele konnten irgendwann bei diesem Druck und der ständigen Eskalation der Anforderungen nicht mehr mithalten: Da rennst du im Hamsterrad der Selbstoptimierung, nur um nicht herauszufallen, und kommst aber nicht vom Fleck.“ Dieser Frust, trotz all der Anstrengungen nicht weiterzukommen, erzeuge „eine dumpfe Wut“: „Denn wenn der erhoffte Erfolg nicht da ist, dann muss es doch Schuldige geben, die in der Regel austauschbar sind: Juden, Asylanten, Hauptsache jemand, auf die man die Verantwortung für das eigene Unglück abwälzen kann. Und in so einem Zustand ist man natürlich für messianische Heilsversprechen empfänglich. Denn bekanntlich gibt es für jedes Problem eine so einfache wie falsche Lösung.“Nach ihrer Meinung zu Herbert Kickl befragt, sagt Kastner nach kurzem Nachdenken: „Was mir zu ihm einfällt, ist eigentlich nicht druckfähig. Bei dieser Partei sind vor allem die Absenz jeglichen Schamgefühls und die vergröberte Sprache auffällig. Kickl wirkt wie ein Fanatiker, der unkorrumpierbar für seine Sache brennt und Kompromisse ausschließt. Aber gerade diese Kombination aus Unbestechlichkeit und Fanatismus ist so gefährlich.“Eine optimale Voraussetzung für Politiker in der hochkomplexen Gegenwart wäre für Kastner eine Kombination aus Pragmatismus und Charisma. Die sei aber sehr selten. Gegenwärtig sei man mit Pragmatismus und Verlässlichkeit besser bedient. Kanzler Christian Stocker vermittle beides durchaus, ebenso wie sein Vorgänger Karl Nehammer.

Feigheit in toxischen Beziehungen

Themensprung ins Private, denn in ihrem Buch setzt sich Kastner auch intensiv mit den toxischen Facetten der Feigheit in privaten Beziehungen auseinander. Warum verharren Menschen zum Beispiel oft so lange in Doppelbeziehungen, begnügen sich also damit, Partner oder Partnerin auf dem Nebengleis zu sein? „Menschen, die abhängig konstruiert sind, können sich nicht vorstellen, allein in diese Welt gestellt zu sein. Sie leben oft in panischer Angst, nur auf sich selbst angewiesen zu sein. Sie brauchen das Gefühl, dass da jemand ist, auf den sie sich beziehen können. De facto entspricht das nicht den Tatsachen, aber selbst das rudimentäre Gefühl, nicht allein zu sein, lässt sie in solchen demütigenden Situationen bleiben. Und sie hoffen immer weiter, dass sich irgendwann doch noch etwas ändern könnte. Denn beim Hoffen ist der Mensch wirklich grenzenlos. Irgendwann sind die Kinder aus dem Haus, irgendwann wird die Frau sterben.“ Solche Konstellationen beruhen aber seitens des Doppelspielers auf der „völligen Missachtung der involvierten Personen. So ein Konstrukt bleibt ja nur dann funktionstüchtig, wenn die Außenbeziehung ihren kompensatorischen Charakter als Wohlfühloase, in der man betüddelt und verhätschelt wird, erfüllt. In dem Moment, wo es dort auch mühsam wird und Forderungen gestellt werden, hält das in der Regel nicht mehr.“ Generell dominiert die Angst vor dem Alleinsein, dafür nehmen Menschen viel in Kauf: „Besser mit einem Feind, den man kennt, als auf sich allein gestellt.“

Innenwelten von Serienkillern

Abschließende Frage zum Thema des Buches: Wie feige können Serienkiller sein? Das Thema langweilt Kastner sichtlich, weil dieser Tätertyp weise mit seiner „Herr über Leben und Tod“-Priorisierung eine gewisse vorsehbare Eintönigkeit in seinem Verhalten auf. Der Mangel an Serienkiller-Material in Österreich erweise sich übrigens auch für einige ihrer Studenten als enttäuschend: „Wenn junge Psychologen mir erklären, dass sie gerne die Innenwelten von Serienkillern durchleuchten würden, rate ich ihnen, dass sie besser auswandern sollen. Selbst in einem Land mit einer Bevölkerungszahl wie den USA gibt es aktuell nur 30 bis maximal 40 Personen, die in dieses Schema passen.“

Abgesehen von dem Prostituiertenmörder Jack Unterweger habe Österreich in dieser Beziehung kaum Fälle zu bieten, außerdem seien „Serienkiller meist recht langweilig“: „Das Tötungsdelikt Nummer eins unterscheidet sich in der Regel vom Tötungsdelikt 17 nur durch die äußeren Umstände. Die unbeschreibliche Selbstüberhöhung und das Überlegenheitsgefühl in Kombination mit null Mitgefühl wiederholen sich immer wieder. Das sind keine hochkomplexen Vorgänge, sondern nur more of the same.“