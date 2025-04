Dotterdämmerung: Die große amerikanische Eierkrise und ihre Folgen.

Wenn wir uns fragen, was zuerst war, die Inflation oder das Ei, dann lässt sich diese Frage ganz einfach beantworten: Zuallererst war da die Vogelgrippe, und dann wurde es leider sehr schnell politisch (sowie in weiterer Folge auch ein bisschen doof). „When I took it over, eggs were through the roof, and now eggs are down“ („Als ich übernommen habe, gingen Eier durch die Decke, und jetzt sind Eier am Boden“), erklärte US-Präsident Donald Trump am 16. März bei einem Presse-Statement an Bord der „Air Force One“. Trump reagierte mit diesem erklärungsbedürftigen Zitat auf die große amerikanische Eierknappheit, die die USA seit Monaten in Aufruhr versetzt – und die möglicherweise sogar ein bisschen wahlentscheidend war.

Stars and Eggs

Seit Anfang 2022 mussten in den USA über 170 Millionen Hühner nach Ausbrüchen der Vogelgrippe (H5N1) getötet werden, der Großhandelspreis für ein Dutzend Eier ist in dieser Zeit von knapp über einem Dollar auf mehr als acht Dollar Ende Februar 2025 gestiegen. Im März ist der Eier-Börsenpreis zwar wieder stark gefallen, aber die Versorgungslage bleibt prekär und das Preisniveau für die Endverbraucher hoch: Im Supermarkt kostet das Dutzend in den USA aktuell immer noch mindestens sechs, eher acht Dollar, was im Billigeierland USA ein geradezu empörender Preis ist.

Berichte von Panikkäufen häufen sich, viele Supermärkte mussten die Zahl der pro Kunden abgegebenen Eier stark einschränken. Am 22. März gelang der Skin-Care-Marke „The Ordinary“ ein schöner PR-Coup, als sie in ihren Flagship-Geschäften in New York frische Hühnereier im „Ordinary“-Design und zum gestützten Preis von nur 3,37 Dollar anbot („solange der Vorrat reicht“).

Längst hatte die Knappheit da schon eine politische Dimension.

Präsident Trump hatte im Wahlkampf intensiv mit den unter Präsident Biden gestiegenen Lebensmittelpreisen kampagnisiert. Er habe die Wahlen „mit der Grenze und mit den Supermarktpreisen“ gewonnen, erklärte Trump in einem NBC-Interview im Februar. Entsprechend fieberhaft arbeitet die Regierung Trump an einer Bekämpfung der galoppierenden Eiflation. Dabei kommen widersprüchliche, teils gefährliche Strategien zum Einsatz. Die Eierkrise als Anschauungsbeispiel für die populistische Schizophrenie der aktuellen US-Regierung:

US-Gesundheitsminister Robert Kennedy Jr. schlug vor, das Vogelgrippevirus in den betroffenen Herden einfach durchlaufen zu lassen, weil auf diese Weise resistente Tiere übrig blieben und weitergezüchtet werden könnten. Allerdings züchtet man in einer Population von hybriden, also nicht nachzuchtfähigen Tieren keine resistenten Hühner, sondern allenfalls neue, auch für den Menschen gefährliche Virusvarianten.

Das US-Landwirtschaftsministerium hat seinerseits die Eindämmung der Vogelgrippe zur obersten Priorität erhoben, allerdings grätschte Elon Musks Einsparungsbehörde DOGE dazwischen und setzte die Kettensäge bei den staatlichen Veterinären an. Auch die steigende Repression gegen migrantische Arbeitskräfte verunsichert die US-Geflügelindustrie, die etwa 70 Prozent ihrer Mitarbeiter unter Ausländern rekrutiert, von denen bis zu 40 Prozent ohne geklärten Aufenthaltsstatus tätig sind.

Derweil wurden mehrere europäische Partner vom US-Handelsministerium um Eierexporte gebeten. Rund 100 Millionen ausländische Eier pro Monat sollen die amerikanische Eierlücke schließen, was den europäischen Regierungen angesichts der aktuellen Handelskriegsdrohungen etwas schizophren vorkommen dürfte.

Merke: Politik ist das Finden vieler Eier.