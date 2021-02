Warum wir alle in der „Matrix“ leben. Vielleicht.

Beim täglichen Nachrichtenkonsum sprang uns in letzter Zeit regelmäßig ein Gedanke an. Nämlich: Das kann doch alles nicht wahr sein. Nun, das ist es vielleicht auch gar nicht. Denn womöglich ist die Welt eben doch nicht alles, was der Fall ist. (1) Unter Erkenntnistheoretikern mit Technik-Affinität (also zum Beispiel den meisten Silicon-Valley-CEOs) wird die alte „Matrix“-These (2), dass unsere Welt nur eine Computersimulation ist, neuerdings mit zunehmender Ernsthaftigkeit erwogen. Für den Gründer von PayPal und Tesla, Elon Musk, besteht diesbezüglich sogar überhaupt kein Zweifel mehr: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit nicht in einer Simulation lebt, bezifferte Musk bei einer Technik-Konferenz jüngst mit eins zu „mehreren Milliarden“. (3) Die Bank of America wiederum ging, branchentypisch zumindest ein wenig vorsichtiger, in einem Kundenreport im September davon aus, dass wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 bis 50 Prozent in einer Art Matrix leben. (4) Und laut einem Bericht des Magazins „New Yorker“ finanzieren aktuell mindestens zwei (ungenannte) Silicon-Valley-Milliardäre Grundlagenforschung zur Frage, wie man aus der Simulation wieder in die echte Wirklichkeit zurückkommen könnte. (5)