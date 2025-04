Ein Gang mit … Satansbratan

Jetzt sitzen wir im „Türkis – Oriental Food“, Filiale Mariahilfer Straße, gleich gegenüber der Agentur. Die Döner-, Schnitzel-, Pizzakette ist Kunde von „The Guardians“. Satansbratan hat keinen Hunger, sagt er. „Hätte ich gewusst, dass wir essen gehen, hätt’ ich am Weg keine Wurstsemmel gfressen.“ Aber weil er ein höflicher Mensch ist, bestellt er ein Künefe mit Eis (9,90 Euro), ich nehme auf sein Anraten einen Adanaspieß (20,90 Euro). Der Spieß ist okay, tatsächlich stochern wir beide aber nur aus wechselseitigem Respekt im Essen herum. Satansbratan ist zurückhaltend, er wirkt müde und wäre vielleicht gerne woanders. Jedenfalls spricht er wenig und nur leise, so ganz und gar nicht wie der austrainierte Schleckofatz aus seinen Videos. Wobei das natürlich auch wieder ein Klischee ist: Warum sollte jemand, der in Videos rumpöbelt, auch abseits der Kameras immer Vollgas geben? Nicht jeder Mensch ist ein Robert Palfrader.

Die Kunstfigur von der realen Person trennen: Das wäre das Normalste der Welt. Gerade bei Influencern, die täglich eine ganze Batterie an Videos abfeuern, fällt das aber gar nicht so leicht. Mehr als 1800 Videos habe er bisher gemacht, sagt Satansbratan jetzt, in gerade einmal vier Jahren. Da verschwimmen die Grenzen, das ist logisch, vor allem, weil die reale Person hinter dem Satansbratan ebenfalls Park spricht, wenn er in der Kebab-Bude hockt. Das sorgt für Verwechslungen und Ungenauigkeiten, und vielleicht mag er deswegen auch keine Journalisten: Die schreiben nämlich oft einfach irgendwas, sagt er. Dass er als Jugendlicher kleinkriminell gewesen sein soll („Blödsinn“), oder über eine angebliche Fluchtgeschichte seiner Mutter (die stammt zwar aus Banja Luka in Bosnien, kam aber schon lange vor den Jugoslawien-Kriegen nach Wien).

Erst letztens sei jemand vom „Standard“ da gewesen, „nur Probleme Bruder. Wirklich.“ Vor allem die Geschichte mit seinem Namen: Er will nämlich nicht, dass sein realer Name in der Zeitung steht, weil der ja nichts mit seiner Kunstfigur zu tun hat, trotzdem schreibt ihn immer mal wieder jemand. Warum? Im echten Leben heißt „Satansbratan“ jedenfalls Erik und sein Nachname deutet nicht unbedingt auf eine Migrationsgeschichte hin. „Jugo“, also Serbokroatisch, die Sprache seiner Mutter, hat er erst mit 15 Jahren gelernt, weil daheim nur Deutsch gesprochen wurde. Was jedenfalls auch stimmt: Er ist im 10. Bezirk aufgewachsen, war in der Hauptschule, dann im Poly, dann Schalungstechniker-Lehrling („immer mit Auszeichnungen und besten Noten“). Beim Bundesheer hat er die Tiktok-App runtergeladen und mit einem Kumpel ein bisschen rumgespielt.



Der Rest ist österreichische Social-Media-Geschichte.



Das Spannende an der Figur ist wohl, dass sie ganz viel Projektionsfläche bietet, vor allem für Menschen links der Mitte. Wenn Erik spricht, dann sagt er Dinge, die man gerne hören will. Dass er gegen Rechts ist und keine Politik „für Menschen will, die Erbe auf der Stirn geschrieben haben“. Oder dass er Social Media doof findet. Er selbst habe als Kind nie auf einem Handy rumgezockt, sondern sei draußen in der Natur gewesen. Warum die Kids heute nur am Handy hängen, versteht er nicht. Die Jugendlichen haben oft keinen Plan für ihr Leben: „Als ich im Poly war, wussten 20 von 25, was sie für einen Job machen wollen. Heute ist es genau umgekehrt.“ Erik ist 25, so lange ist er also noch nicht aus der Schule.