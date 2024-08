Ein Gang mit … Veronika Bohrn-Mena

Ehrlicherweise gibt es für neugierige Menschen seit einigen Monaten vor allem ein Thema, wenn es um Veronika Bohrn-Mena geht: Gemeinsam mit ihrem Mann ist die 38-Jährige nämlich eine der Hauptdarstellerinnen in der Affäre Lena Schilling. Welche Rolle die beiden in dieser eigenartigen Telenovela spielen, darüber kann man streiten: Für die einen sind sie Helden, für die anderen Opfer, für wieder andere Querulanten, und wer weiß, vielleicht sind sie ein bisschen von allem. Aber unabhängig davon wabert die Schilling-Show nun schon seit Monaten durch die Berichterstattung, immer wieder mit neuem Klatsch und Irrsinn angereichert, und eigentlich stellt sich schon längst die Frage, ob man Bohrn-Mena mit der Reduktion auf ihre Rolle als Serena van der Woodsen nicht ziemlich unrecht tut. Die Frau ist Expertin für prekäre Beschäftigungsverhältnisse, sie hat mehrere Sachbücher geschrieben, hat sich in der ÖH engagiert und für die Gewerkschaft gearbeitet, außerdem ist sie gern gebuchte Fernsehtalkerin für diverse Formate auf Puls24 und ServusTV. Die Frau hätte eigentlich Dinge zu erzählen, die über Gossip und Kinderkram hinausgehen.

Was es hier gibt: Hausmannskost Was man hier probieren sollte: Eierschwammerl Wen man hier trifft: Einheimische und Wochenend-Waldviertler Wer hier nicht mehr gern hergeht: Lena Schilling Wovor man sich in Acht nehmen sollte: Wespen und dem Gossip vom Nebentisch

„Ich war immer unangepasst“, sagt sie jetzt, schon in der Gewerkschaft sei das so gewesen, damals, als sie in der GPA versucht hat, das Thema atypisch Beschäftigte und schlecht bezahlte Praktika hochzuziehen. Ihr damaliger Chef habe sie in dieser Rolle aber unterstützt, erzählt sie: „Er wusste, dass jede Organisation jemand braucht, der ein bisschen Unruhe ins System bringt.“ Als Wolfgang Katzian dann ÖGB-Chef wurde und Barbara Teiber ihm nachfolgte, dürfte sich das geändert haben. Was genau passiert ist, darf Bohrn-Mena nicht sagen: „Ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben.“ Jedenfalls verließ sie die Gewerkschaft und kümmert sich seit damals gemeinsam mit ihrem Mann um ihre „Comun“-Stiftung. Diese besteht mehrheitlich aus Menschen, die den Anteil an KPÖ-Wähler:innen in einem Ort ebenfalls als Parameter für Lebensqualität nehmen würden, und weil Lena Schilling bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch bei „Comun“ mitspielte, frage ich nicht weiter nach. Die Gefahr, auf schlüpfrige Details zu stoßen, ist mir einfach zu groß.

Bohrn-Mena isst langsam, ungewöhnlich langsam. Wir sitzen schon seit mehr als einer Stunde zusammen, und während mein „Sepp-Burger“ samt einer Riesenportion Pommes (11,90 Euro) längst verdrückt ist, hat sie immer noch jede Menge Schafkäse im Speckmantel auf Blattsalat (9,90 Euro) vor sich. Das liegt aber vor allem daran, dass Veronika Bohrn-Mena viel zu erzählen hat. Dass sie „nie Politikerin werden wollte“, zum Beispiel, „da hat mir die Eitelkeit gefehlt. Man muss eine Rampensau sein und den Leuten vermitteln, dass man sich für sie einsetzen will.“ Wir reden über die Sozialdemokratie im Allgemeinen („Die SPÖ ist so ein Cliquen-Ding, das war schon an der Uni so, ich wollte da nie dazugehören. Auch heute gibt es in der Partei eine Clique, die immer nur bis zur nächsten Wahl denkt. Aber das ist falsch, weil man dadurch jeden Anspruch, jeden wirklichen Veränderungswillen verliert.“) und über Andreas Babler im Speziellen: „Er ist kein Christian Kern, aber das muss er auch nicht sein. Andi ist bodenständiger, hemdsärmeliger. Er könnte beweisen, dass man kein Intellektueller sein muss, um Kanzler zu werden.“ Aber so ganz überzeugt scheint Bohrn-Mena vom SPÖ-Spitzenkandidaten nicht mehr zu sein. „Es gibt offenbar Menschen in seinem Umfeld, die ihm einreden, dass er sich mehr in der Mitte positionieren muss, und ihn dann in einen Anzug stecken und zu den Bregenzer Festspielen schicken. Aber warum eigentlich? Wenn die Mitte ökonomisch schmäler wird, dann wird sie das auch politisch. Ein SPÖ-Kanzlerkandidat könnte sich also ganz klar links positionieren.“