Ein radikales Gefühl: Anna Durnová erforscht die Einsamkeit im 21. Jahrhundert

Große Bevölkerungsstudien haben zu diesem Thema in den vergangenen Monaten teils dramatische Befunde erbracht, in Europa und Nordamerika berichtet rund ein Drittel der Bevölkerung von akuter, ein weiteres Drittel von episodischer Einsamkeit. Bei den unter 25-Jährigen sind die Raten noch deutlich höher. Die WHO klassifiziert Einsamkeit inzwischen als globale Gesundheitsgefahr (global health concern), und schon im Herbst 2023 warnte der damalige US-Gesundheitsminister Vivek Murthy vor einer „Epidemie der Einsamkeit“. Chronische Einsamkeit kann die Lebenserwartung senken, führt zu Veränderungen der Gehirnstruktur, Entzündungsreaktionen und steht in einem direkten Zusammenhang mit Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Anna Durnová öffnet ihr Büro. Es ist ruhig hier, noch nicht ganz kühl, im Innenhof steht zwischen Fahrrädern eine gewaltige Esche. Menschen sind keine zu bemerken. Durnovás Team ist im Moment in Marokko auf einem Soziologenkongress, sie selbst kommt gerade von einer Tagung in Thailand. Sozialwissenschaft ist heute ein global vernetztes Business – und, auch wenn es jetzt gerade den Eindruck macht, ganz sicher keine einsame Tätigkeit. Durnová, 45, geboren in Brno, Professorin für politische Soziologie an der Universität Wien, lässt sich nicht anmerken, dass sie etwas zu feiern hat. Vor wenigen Tagen wurde ihr vom European Research Council (ERC) ein mit 2,5 Millionen Euro dotiertes Forschungsstipendium zuerkannt. Das ist – gerade in der Sozialwissenschaft – doch unerhört viel Geld.

Durch den Trend zur Individualität, zum Alleinleben, zur Self-Care und Ego-Zentriertheit wird auch ein Stück Einsamkeit in Kauf genommen. Aber wie können wir davon eine Einsamkeit, die reguliert oder therapiert werden sollte, unterscheiden? Wann müssen wir in die Privatsphäre eingreifen?

Am Ursprung von Durnovás Forschungsprojekt steht ein Unfall. Am 24. März 2015 stürzte der Germanwings-Flug 9525 auf dem Weg von Barcelona nach Düsseldorf in den französischen Alpen ab, alle 150 Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Wie sich bald herausstellte, hatte der Co-Pilot die Maschine in suizidaler Absicht gegen eine Felswand gesteuert. „Schon damals habe ich mich gewundert, wie erstaunt hinterher alle waren, dass er zu dieser Tat fähig war. Er habe doch seine Nachbarn immer freundlich gegrüßt, immer seinen Mistkübel ausgeleert, sei auch Marathon gelaufen und so weiter. Warum konnte diese Katastrophe trotzdem nicht verhindert werden? Das führte mich zu der Frage, ob die ausgeprägte Privatsphäre, die wir in den vergangenen Jahrzehnten etabliert haben, uns nicht auch daran hindert, solchen Leuten zu helfen und zu verhindern, dass sie anderen Menschen Schaden zufügen.“

Die Dringlichkeit des Problems ist also gut dokumentiert, Anna Durnová moniert aber einen wesentlichen blinden Fleck: Die öffentliche Debatte über die Einsamkeit ist spätestens seit Covid stark anschwellend, aber dabei durchwegs medizinisch fokussiert. Es geht stets um ein psychologisches, manchmal auch neurologisches Phänomen, von dem sehr viele einzelne Menschen betroffen sind, und um die Frage, wie dieses Problem gelöst, sprich: die Einsamkeit der Menschen geheilt werden könnte. Einspruch Durnová: „Ich wage zu behaupten, dass wir Einsamkeit nie ganz überwinden werden können. Also sehe ich es als meine Aufgabe als Sozialwissenschafterin, mir zu überlegen, wie wir mit dieser Tatsache umgehen können. Wie kann eine stark von Einsamkeit betroffene Gesellschaft funktionieren, welche Institutionen brauchen wir, um auch demokratisch miteinander leben zu können, ohne in einen dauerhaften Krisenzustand zu geraten? Insofern ist meine Perspektive nicht auf Heilung gerichtet, sondern auf unsere Zukunft.“

Eine solch pathologische Einsamkeit, die den Germanwings-Piloten wenn nicht zu seiner Tat bewegt, dann doch jedenfalls vor möglichen Interventionen abgeschirmt hat, steht nun – unter anderem – im Zentrum von Durnovás „Loners“-Projekt. „Ich bezeichne das als radikale Einsamkeit. Diese kann zu einem Sicherheitsrisiko werden, weil radikal isolierte Menschen unter Umständen auch gewalttätig werden. Wir haben in den letzten Jahren einige Beispiele erlebt. Ich will damit nicht sagen, dass jede Einsamkeit ein Sicherheitsrisiko darstellt. Aber man sollte doch gesicherte Unterscheidungen machen können. Und man muss eine Debatte darüber führen, wann ein Eingriff in die Privatsphäre angebracht ist, weil ein bestimmtes Risiko vorliegt, und welche Institutionen dabei wie aktiv werden sollen.“

Hat Einsamkeit denn auch eine demokratiefeindliche Seite, Frau Durnová? „Teilweise sicher.“

Manchmal muss mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden, um den Elefanten im Raum zu verjagen. Manchmal führt diese Strategie aber auch gehörig in die Irre beziehungsweise zu einem unnötigen Spatzensterben. Ein Problem dabei liegt auch darin, dass Einsamkeit dem Menschen als ziemlich gemischtes Gefühl erscheint. Sie kann Anteile von Angst enthalten, von Hoffnungslosigkeit oder von Enttäuschung. Eine verwitwete 83-Jährige ist auf eine andere Weise einsam als beispielsweise ein 16-jähriger Nerd. Es handelt sich um ein komplexes emotionales System, das auch Widersprüche enthält und das mit einer schnellen psychologischen Selbsteinschätzung („Wie einsam fühlen Sie sich auf einer Skala von 1 bis 10?“) nicht gut fassbar ist. Eine übliche Definition von Einsamkeit fußt auf einer gefühlten Diskrepanz zwischen gewünschten und tatsächlichen Sozialkontakten. Und schon beginnt das Dilemma, denn es besteht immer auch ein Unterschied zwischen emotionaler und sozialer Einsamkeit, sprich: Man kann sich auch einsam fühlen, wenn man sehr viele Menschen um sich hat. „Das zeigt sich gerade im Kontext der digitalen Technologen sehr deutlich“, erklärt Durnová: „Die sozialen Netzwerke können Einsamkeit mindern, aber sie können sie auch verschärfen, weil ich in ihnen eine noch viel stärkere Abgrenzung erleben kann: Je mehr ich mich in der digitalen Öffentlichkeit preisgebe, desto stärker nehme ich Zurückweisung wahr.“

Einsamkeit sei übrigens auch positiv zu fassen, sagt die Soziologin: „Ich kann mich in einem Einsamkeitsgefühl selbst als autonom erleben, sofern ich mich aus dieser Einsamkeit auch selbstständig herausholen kann. Durch den Trend zur Individualität, zum Alleinleben, zur Self-Care und Ego-Zentriertheit wird auch ein Stück Einsamkeit in Kauf genommen. Aber wie können wir davon eine Einsamkeit, die reguliert oder therapiert werden sollte, unterscheiden? Wann müssen wir in die Privatsphäre eingreifen? Es wird Menschen geben, die objektiv einsam sind, aber gar nicht wünschen, dass sich jemand einmischt.“ Die unsichtbare Apokalypse Anna Durnová hat wenig Angst vor radikalen Schlussfolgerungen. In einem Aufsatz über die Klimakrise anno 2018 schloss sie – damals noch Senior Researcher am Institut für Höhere Studien (IHS) – mit der bemerkenswerten Pointe, dass wir die Apokalypse nicht mehr verhindern werden können und die Menschheit daran letztlich zugrunde gehen werde, aber dass man, und das ist nun die Pointe, mit diesem Untergang zumindest menschlich umgehen müsse. Sprich: Die Klimakrise wird soziale Ungerechtigkeiten massiv verstärken. Und wenn wir schon die Krise nicht mehr verhindern können, so können wir doch diese Ungleichheiten bekämpfen. Die Menschheit ist nicht mehr zu retten, die Menschlichkeit vielleicht schon. In demselben Essay rückt auch ein theoretisches Konzept in den Vordergrund, mit dem Durnová ihre Forschungsthemen fasst: Die Verhinderung der Klimakatastrophe, so formuliert sie es dort, ist uns deshalb so entglitten, weil wir sie schlicht nicht als Katastrophe wahrnehmen können. Unsere alten kulturellen Erzählungen legen uns Scheuklappen an: Eine Apokalypse ist ein akutes katastrophales Ereignis, ein Meteoriteneinschlag etwa oder ein Atomkrieg. Der schleichende Anstieg von Durchschnittstemperaturen liegt weit außerhalb dieses Spektrums. Was nicht nach Apokalypse aussieht, kann keine sein. Ganz ähnlich blickt Durnová auch auf die Einsamkeitsdebatte. Diese hat einen Fokus, der sehr eng gestrickt ist, es geht um Gesundheit, Intervention und Heilung. Wesentliche Aspekte bleiben dabei unterbelichtet: „Mich interessiert die Verbindung der allgemein problematisierten Einsamkeit mit dem gesellschaftlich erwünschten Individualismus, dem zunehmend emotionalen Ich und der Privatsphäre, die so wichtig geworden ist, dass sie die Einsamkeit bis zu einem Teil unsichtbar gemacht hat.“

Durnová geht von einem Zielkonflikt aus zwischen dem hart erkämpften Recht auf individuelle Privatsphäre und dem gesellschaftlichen Interesse an Intervention, wenn in dieser Sphäre Probleme entstehen. „Historisch führt der Weg aus den vormodernen gemeinschaftlicheren Gesellschaften zu einem individualistischen Modell, dass das rationale Ich über alles andere stellt, und inzwischen stellen wir auch das emotionale Ich über alles andere. Deshalb wird eine Gesellschaft, wenn sie einsamer wird, anders funktionieren – weil die Werte der eigenen Emotionalität höher stehen als die Werte der Gemeinschaft.“ Hat Einsamkeit insofern denn auch eine demokratiefeindliche Seite? „Teilweise sicher.“ Eine Politik der Gefühle Die akademische Karriere der Anna Durnová im Zeitraffer: Studium der Germanistik, Romanistik und Politikwissenschaften in Brno und Wien, Postdoc-Stelle in Lyon, Lektorin an der Uni Wien, Senior Researcher am IHS, 2017 Faculty Fellow am Yale Center for Cultural Sociology, 2019 Habilitation an der Science Po in Paris, seit November 2021 Professur in Wien. Daneben fand die Mutter zweier Kinder auch Zeit für Literarisches. Im Juni 2022 wurde in Brünn ihr Theaterstück „Hodina zeny“ („Stunde der Frauen“) uraufgeführt. Inhalt laut Programmheft: „Wir schreiben das Jahr 2060. Die Menschheit wird von einer mysteriösen Pandemie erdrückt. Einschränkungen sind allgegenwärtig, und die Menschheit, ihrer Natur beraubt, gerät in Panik. Es gilt, die Menschen zu beruhigen und eine starke Rede zu halten, die der Welt Moral gibt, bis die Krise abgewendet ist. Zwei Politikerinnen, Alexa und Jandula, werden ausgewählt, um Angela Merkel, die sich vor der Welt versteckt, um Hilfe zu bitten. Sie ist 106 Jahre alt und hat einst die Welt, wie wir sie kennen, mitgestaltet. Doch hat sie noch etwas dazu zu sagen?“

