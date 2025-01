Eine Beilage mit … Sigi Maurer

Sigi Maurer sitzt im „Kelsen“, und sie ist mutterseelenallein, außer ihr ist im Restaurant im dritten Stock des Parlaments niemand zu sehen, und das ist sonderbar. Es ist ein Freitag, 13 Uhr, eigentlich die Zeit, in der der österreichische Politikbetrieb ins Wochenende rutscht. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat man das noch gemeinsam erledigt, über Parteigrenzen hinweg, und weil es in der Milchbar des Parlaments traditionell alles außer Milch zu trinken gab, hat das manchmal länger gedauert. Aber jetzt ist da niemand. Kein anderer Abgeordneter, kein Mitarbeiter, noch nicht einmal Journalisten. Gut, manche der üblichen Verdächtigen müssen koalitionsverhandeln, andere darüber berichten, aber doch nicht alle. Was ist da los? Ist das neu? Sigi allein im Hohen Haus?

Ich frage mich ja bei vielen, wie sie das aushalten, aber am meisten bei Christian Stocker. Sigi Maurer über den Neo-Parteichef der ÖVP

Wobei, vielleicht ist das gar kein schlechtes Bild: Die grüne Klubobfrau ist gerade die Einzige, die im Parlament die Stellung hält. Bei den Grünen sowieso: Da organisiert sie den Übergang von der Regierungs- zur Oppositionspartei, schaut, dass der Klub funktioniert und alle wissen, was sie zu tun haben. „Wir kümmern uns gerade um die Wiedereingliederung der Ministerinnen in den Parlamentsklub“, heißt das in ihren Worten, und das ist eine nicht ganz uninteressante Formulierung, weil sie ein bisschen was über die Hackordnung im grünen Machtgefälle verrät. Aber auch in der Politik insgesamt: Da ist Maurer im Moment die lauteste Stimme gegen die blau-schwarze Regierungskoalition – vor allem, weil die Grünen als einzige Partei wohl wirklich nicht für das Scheitern der schwarz-rot-pinken Koalitionsgespräche verantwortlich sind. Immer wieder reitet Maurer gegen die FPÖ, aber auch die ÖVP aus, ihre Videos auf Social Media sind dabei nicht ganz unwitzig. Man merkt ihnen an, dass Maurer Spaß daran hat, nicht nur alles super finden zu müssen. „Ich kann Opposition“, meint sie, „außerdem sind wir Grünen dafür ganz gut aufgestellt: Wir haben das stabilste und professionellste Team im Parlament, wir haben eine klare Vorstellung, was die Menschen von uns wollen und was gut für das Land wäre, und wir können das artikulieren, da mache ich mir keine Sorgen.“

Maurer sitzt auf der schwarzen Lederbank des „Kelsen“, die Hosenanzugs-Uniform der Koalitionäre hat sie gegen eine handelsübliche Jeans getauscht, sie ist bestens gelaunt, und das, obwohl sie gerade von einem Wahlkampfeinsatz im Burgenland kommt. Nur bei dem, was sie sagt, ist sie immer noch sehr vorsichtig. Vieles, vor allem über die ÖVP und Sebastian Kurz, ist off the records, und das, was sie über die internen Details der Dreier-Verhandlungen weiß, sowieso. Generell glaubt Maurer, dass weder die ÖVP noch die SPÖ noch Neos großes Interesse an einer Zusammenarbeit hatten, dass der ÖVP am Ende die Optionen entglitten und sich die ganze Geschichte verselbstständigt hat und dass auch die Chemie zwischen den Parteichefs nicht gestimmt hat. „Nehammer ist der Einzige, von dem ich wirklich denke, dass er es wollte“, sagt Maurer, „er ist ein integrer Typ und hat es wirklich versucht.“ Ansonsten seien aber SPÖ und ÖVP so zerstritten, dass da wohl nichts mehr geht: „Die beiden können einfach nicht mehr miteinander. Mir sagen ÖVPler, die Stimmung sei so zerrüttet wie 1934. Mittlerweile würden 25-jährige SJler:innen aus Wien-Neubau über die ÖVP so reden, als wären sie selbst im Karl-Marx-Hof gesessen und beschossen worden.“ Andreas Babler würde sich ganz ähnlich benehmen und alles, was auch nur bürgerlich riecht, ablehnen wie ein ÖVP-Abgeordneter die Erbschaftssteuer, und dementsprechend hätte er sich in den Verhandlungen wohl auch verhalten.

„Wir waren nicht ganz überrascht, dass das noch geplatzt ist“, erklärt Maurer jetzt. Sie sitzt im „Kelsen“, ihre Hände spielen mit dem Brot, wobei „spielen“ relativ ist – Maurer stopft es in sich rein wie ein Löwe auf Salatdiät. Sie sei selten hier im Lokal, meint sie, generell ist das Mittagessen eher nicht so ihre Mahlzeit, ganz offenbar hält sie es für Zeitverschwendung, das bisschen Nahrung, das man tagsüber braucht, kann man effizienter direkt am Schreibtisch einnehmen, dann gehen sich in der gleichen Zeit mehr Termine aus. © Markus Huber © Markus Huber Sigi Maurer hat sautierte Pilze (10 Euro) bestellt, den Witz kann man auch wirklich nicht auslassen, wenn man sich noch daran erinnern kann, wie Sigi Maurer 2017 den schon etwas saturierten Silberrücken Peter Pilz aus dem Grünen Klub gedrängt hat. Sigi Maurer ist mittlerweile bei ihrem Hauptgang angekommen, sie hat sautierte Pilze (10 Euro) bestellt, den Witz kann man auch wirklich nicht auslassen, wenn man sich noch daran erinnern kann, wie Sigi Maurer 2017 den schon etwas saturierten Silberrücken Peter Pilz aus dem Grünen Klub gedrängt hat. Das sei eigentlich nur eine Beilage, hat die Kellnerin bei der Bestellung gemeint, Maurer hat genickt und ich noch mehr gelacht, weil ja, Pilz wirkte damals tatsächlich wie eine Beilage, er hat sich dann aber als Hauptgericht herausgestellt und die Grünen aus dem Parlament geboxt. Aber egal, mein Kalbsbutterschnitzerl (21 Euro) schmeckt ausgezeichnet, wobei mir nicht ganz klar ist, warum es mit einem Rösti kommt, das so trocken ist, als würde es aus zusammengeklebten Kartoffelchips bestehen. Mir sagen ÖVPler, die Stimmung sei so zerrüttet wie 1934. Mittlerweile würden 25-jährige SJler:innen aus Wien-Neubau über die ÖVP so reden, als wären sie selbst im Karl-Marx-Hof gesessen und beschossen worden. Sigi Maurer über das schwierige Verhältnis zwischen ÖVP und SPÖ „Ich war schockiert, wie unprofessionell das alles abgelaufen ist“, gesteht Maurer jetzt, wir sind nach wie vor bei den gescheiterten Koalitionsverhandlungen und der kommenden Regierung, und man merkt Maurer das ehrliche Entsetzen an – das Entsetzen darüber, dass offenbar nur die allerwenigsten einen Schritt weiter gedacht haben. Für jemand, der Politik so wie sie vor allem als Strategiespiel mit Dutzenden Verästelungen begreift, ist das tatsächlich unverständlich. Und dass da am Ende ein Kanzler Kickl rauskommt, sei zwar logisch, aber trotzdem irre, meint sie: „Ich frage mich ja bei vielen, wie sie das aushalten, aber am meisten bei Christian Stocker. Wie kann der sich selbst noch ernst nehmen? Der hat über Kickl ärgere Dinge gesagt als ich. Und jetzt macht er seinen Vizekanzler?“ Wir trinken Kaffee, Maurer erzählt noch, dass die Grünen heute als eine andere, professionellere Partei Oppositionspolitik machen werden als je zuvor. In den fünf Jahren in der Regierung haben sie extrem viel gelernt: wie die Republik wirklich funktioniert, wie die Bürokratie und die Ministerien laufen, und dieses Wissen werden sie jetzt nutzen. Was sie persönlich gelernt hat? „Dass man am Ende immer zu allen Parteien eine Gesprächsbasis haben muss“, sagt Sigi Maurer. Diese Gesprächsbasis, diese informellen Kanäle habe es früher immer gegeben. Da war die Kantine des Parlaments aber noch eine Milchbar und dementsprechend voll.