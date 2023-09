Eine kleine Kulturgeschichte der Mutprobe

Der Junge steht ganz oben am Turm, das Wasser ist weit weg, ziemlich genau zehn Meter unter ihm. Der Anblick lässt ihn zweifeln, die Knie werden von Sekunde zu Sekunde weicher. Er schlägt die Hände vors Gesicht, von unten rufen ihm die Leute zu.

Ein Freibad in Wien, an einem Samstag im August um halb vier Uhr nachmittags, der Zehnmeterturm ist fürs Publikum geöffnet, Höhepunkt des Badetags. Mutige, Tapfere, Angstlustige und Angeber stellen sich an, um den großen Sprung zu wagen. Der Junge ist mit ein paar Freunden hochgeklettert, aber oben, beim Blick nach unten, hat ihn der Mut verlassen. Also steht er da, überlegt lange, schaut hinunter, zittert sich an die Kante, der Bademeister redet ihm gut zu. Er geht wieder ein paar Schritte zurück und lässt Entschlossenere vor. Nächster Versuch, die Leute unten am Beckenrand schreien jetzt immer lauter, die meisten auffordernd, einige auch feixend, aber der Mut reicht wieder nicht. Und wieder, und wieder nicht. Am Ende, nach fünf abgebrochenen Versuchen, klettert der Junge auf der Leiter wieder nach unten. Es gehört auch Mut dazu, sich seiner Angst nicht zu schämen.

Und, immerhin: Der Junge hat, zumindest an diesem Augustnachmittag, kein Waschmittel gegessen. Denn auch das gilt inzwischen – dank YouTube und TikTok – als gangbare Mutprobe. Und Mutproben sind – nicht nur heute, nicht nur in sozialen Medien – praktisch unvermeidlich. Sie gehören zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Erwachsenwerden. Sie sind so zahlreich wie vielfältig, aber jede Mutprobe ist eine Grenzüberschreitung. Die jeweilige Grenze mag außen liegen oder in einem selbst, mag Scham, Ekel oder das Strafgesetzbuch betreffen, aber ihre Erkundung, ihre Überschreitung oder – wie in unserem Beispiel – auch Nichtüberschreitung prägt den Menschen.