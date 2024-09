Eine kurze Geschichte von Yuval Noah Harari

Sonntag, 11 Uhr. Die Taube und der Pinguin

Yuval Noah Harari hat schon in „Homo Deus“ 2016 den computergestützten Untergang der Menschheit skizziert, damals war die Faktenlage noch etwas weniger dicht, die KI weniger intelligent und der Autor auch noch etwas weniger im Thema. In „Nexus“ findet sich ein Geständnis in Bezug auf „Homo Deus“ anno 2016: „Obwohl der Schwerpunkt meiner akademischen Arbeit auf mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Militärgeschichte lag und ich kein Informatiker war, stand ich nach der Veröffentlichung plötzlich im Ruf eines KI-Experten.“

Als solcher erklärt er nun die Basics: „KI ist kein Werkzeug, KI ist ein Akteur.“ Und: „Keimzelle der heutigen Revolution ist der Computer.“ Dem US-Magazin „The New Yorker“ gestand Harari vor vier Jahren einmal sein eigenes Erstaunen über den Erfolg von „Eine kurze Geschichte …“: „Ich dachte: Das ist so banal! Darin steckt absolut nichts Neues. Ich bin kein Archäologe, ich bin kein Primatenforscher. Ich habe null neue Forschung geleistet, ich habe in Wirklichkeit Allgemeinwissen in einer neuen Art präsentiert.“

Tatsächlich basiert der Hararismus auf der spannend erzählten Zusammenfassung von Bekanntem unter großzügiger Einbindung von griffigen Slogans („Geschichte ist nicht die Beschäftigung mit der Vergangenheit, sondern die Beschäftigung mit Veränderung“) sowie mehr oder weniger anschaulichen Vergleichen.

Zum Beispiel das Wappentier am Titelbild. Ich meine nicht den Pinguin, der das Maskottchen von Hararis Verlags ist, sondern die Taube. Früh im Buch erklärt Harari eine Schwierigkeit: „Grundlegende Konzepte zu definieren, ist immer knifflig.“ Das grundlegende Konzept, das er meint, heißt „Information“ und ist freilich der Grundbaustein seines Gedankengebäudes, also muss er die knifflige Aufgabe lösen. Er macht es mit einem Beispiel: „Zur Veranschaulichung wollen wir uns die Geschichte von Cher Ami ansehen.“ So hieß eine Brieftaube, die im Ersten Weltkrieg ein US-Bataillon vor dem Beschuss durch die eigene Artillerie rettete, indem sie die Kommandozentrale über deren Irrtum aufklärte: „Die Taube hatte keine Vorstellung davon, welche Information sie transportierte, doch die Symbole, die mit Tinte auf das Stück Papier geschrieben wurden, das sie trug, bewahrten Hunderte Männer vor Tod oder Gefangenschaft.“ Das ist gewiss eine spannende Geschichte; nur kommt sie leider ohne Pointe aus und vermittelt auch keine tiefere Einsicht. Es wird nicht die einzige Sackgasse bleiben, in die mich „Nexus“ dieser Tage schickt.

Es gehört gewiss zum Handwerk der Welterklärerei, auch aus alltäglichen Banalitäten Funken zu schlagen, und Harari beherrscht diese Disziplin wie kaum ein anderer. Doch die stärksten Punkte von „Nexus“ erweisen sich als Wiederholungen. Immer wieder verweist Harari auf die eigenen Bücher, das habe er hier oder dort schon ausgeführt, „doch an dieser Stelle ist eine kurze Zusammenfassung unerlässlich“. Der Leser betritt ein gut ausgebautes Gedankengebäude, der Eigentümer führt einen gern durch die wichtigsten Räume – und geizt auch nicht mit kleinen Aufmerksamkeiten oder schönen Anekdoten wie der von dem rumänischen Informatiker Gheorghe Iosifescu, dem die Securitate eines Tages im Jahr 1976 einen wortkargen Beobachter an den Schreibtisch setzte, und „so ging es die nächsten dreizehn Jahre weiter, bis zum Zusammenbruch des kommunistischen Regimes im Jahr 1989. Nachdem er all diese Jahre mit ihm am selben Schreibtisch gesessen hatte, kannte Iosifescu nicht einmal den Namen des Agenten.“

Und ja, die Überwachung des Menschen wird im KI-Zeitalter wesentlich subtiler und effektiver funktionieren, aber das ist noch lange nicht das Schlimmste.