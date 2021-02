25 Jahre EKH: Besetzung, Bier und Bobos

Eine wenige Tage zuvor per E-Mail abgeschickte Anfrage scheint dann doch in den unendlichen Weiten des ehemals besetzten Hauses in der Wielandgasse 2-4 in Wien-Favoriten verloren gegangen zu sein. Aber wenn ein Haus wie das EKH in einer Stadt wie Wien nach 25 Jahren immer noch lebendig ist, dann können auch ein paar lästige Besucher den gewohnten Rhythmus nicht stören.