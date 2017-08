Herbertl Schluderer (Herbertl-Schnoderer) vor 2 h

Kann mich noch an seinen Tod erinnern. An die Schlagzeile in der "Bild" mit entsprechendem Foto eines sehr übergewichtigen und aufgedunsenen Elvis.

Dann gab es Gerüchte, dass er noch lebe. Etwa 10 Jahre später hat dies ein damaliger Journalist mit dem Namen Bernhard Knappe (arbeitete auch bei Ö 3 in Nachtsendungen) in einem Artikel , ich glaube u.a. in einer Fellner-Publikation, vertreten.