"Es gibt keine Höllendrohungen mehr"

profil: Sind sich die Konfessionen in ihrer Ablehnung des Ethikunterrichts einig? Bucher: Aktuell sind alle Religionsgemeinschaften für einen Ethikunterricht als Alternative zum konfessionellen Religionsunterricht. Der heißt zwar immer noch so, ist aber de facto längst nicht mehr so strikt katholisch oder evangelisch, wie sich das manche Bischöfe vielleicht wünschen würden. Da hat sich also viel getan: 2001 hat mein Vorschlag, zwei alternative Pflichtfächer einzuführen, noch zu heftigem Widerstand geführt, bis hin zur Drohung, mir die Lehrbefugnis zu entziehen.