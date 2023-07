Eurosummer: Das heiß begehrte Reiseziel der Generation TikTok

Soziale Netzwerke wie TikTok oder Instagram sind voll von Videos junger Amerikaner:innen, die den heurigen Sommer in Europa verbringen. Ihren #Eurosummer teilen sie aus Reisen in Italien, Frankreich oder Spanien mit der Welt im Internet. Auch Wien wird vermehrt zum Ausflugsziel.

„De-Influencing Vienna“

Die TikTokerin Leyanna Taylor machte während ihres sechsmonatigen Europa-Trips auch Halt in Wien. Drei Tage blieb sie in der Bundeshauptstadt und schaute sich touristische Hotspots, wie den Naschmarkt, das Hundertwasserhaus oder das Kunsthistorische Museum an. Taylor nannte die Videoreihe, in der sie ihre Wien-Reise dokumentierte, „De-Influencing Vienna“, was in etwa so viel bedeutet wie Enteinflussung oder Entromantisierung Wiens. Taylor Kritisierte zum Beispiel, dass der Wiener „Strand“ nachts (Anm.: Damit sollen Strandbäder an der Alten Donau gemeint worden sein.) geschlossen hatte, dass das Hundertwasserhaus eine Tourist:innenfalle oder der Setagaya Park nicht japanisch genug sei. Die Videos gingen auch in der Wiener TikTok-Bubble viral – sie wurden teils verständnisvoll aufgefasst, teilweise aber auch als Angriff wahrgenommen und belächelt.