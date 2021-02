Viktor Mayer-Schönberger: "Wow! Totale Informationskontrolle!"

1966 in Zell/See geboren, studierte Rechtswissenschaften in Salzburg und Harvard, war Softwareentwickler (Ikarus Software) und Mitarbeiter am Österreichischen Institut für Europäische Rechtspolitik, bevor er 1999 eine Professur an der Kennedy School of Government in Harvard übernahm. Seit dem Jahr 2010 lehrt er als Professor of Internet Governance and Regulation am Oxford Internet Institute. Er ist Autor mehrerer internationaler Bestseller ("Delete","Big Data" und zuletzt "Das Digital"), Vortragender und Berater.