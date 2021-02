Fall Epstein: Die Suche nach Ghislaine Maxwell

Die britische Staatsbürgerin, die mehrere Immobilien in Großbritannien haben soll, lernte Epstein 1991 in New York kennen. Ihr Vater Robert Maxwell, der Ende der 1980er-Jahre auch über eine Beteiligung an der Österreichischen „Arbeiter-Zeitung“ verhandelte, ging 1991 unter mysteriösen Umständen über Bord seiner Yacht. Die Yacht hatte er nach seiner Lieblingstochter „Lady Ghislaine“ genannt. Maxwell starb hochverschuldet. Das Medienimperium war am Ende. Nach seinem Tod wurde bekannt, dass Maxwell Bilanzen gefälscht und sich am Pensionsfonds seiner Mitarbeiter vergriffen hatte. Zwei seiner neun Kinder wurden 1992 wegen der Pensionsfonds-Affäre festgenommen und der Verschwörung zum Betrug angeklagt. Sie wurden 1996 freigesprochen.