Familienunternehmen Arnautović: Der große Bruder

Er hat seinem Bruder zwölf Millionen Euro Jahresgehalt in China beschert („netto“, wie er stolz hinzufügt) und ihn jetzt, im hohen Fußballeralter, zum Topklub Inter Mailand transferiert. Viele in der Fußballszene glauben dennoch, dass das zu wenig war für das Supertalent, das die meiste Zeit seiner Karriere bei Mittelständlern wie Werder Bremen und Stoke City verbrachte.

Der CEO des Familienbetriebs, Danijel Arnautović, gab bislang keine größeren Interviews. „Marko soll im Vordergrund stehen, nicht ich“, erklärte er immer. Nun aber hat er profil ein Gespräch zugesagt und gibt erstmals einen umfassenden Einblick. Der 37-Jährige lebt in Pottendorf im Bezirk Baden, doch dort möchte er sich nicht treffen. Besser im nahe gelegenen Eisenstadt, in einem Lokal am Stadtrand. Es ist ein trüber, nebeliger Oktober-Montag, herbstliche 15 Grad. Drinnen herrscht geschäftiges Treiben. „Können wir draußen sitzen?“, fragt Arnautović. Und fügt mit ernster Miene an: „Wände haben Ohren.“ Das Treffen wird vier Stunden dauern. Danijel Arnautović, 37, trägt einen blauen Trainingsanzug, weil er davor noch trainieren war, bestellt Espresso Lungo und zündet sich eine Zigarette an. Immer wieder bimmelt sein Handy. Einmal ist ein Manager aus Neapel dran. Dann der Präsident des FC Genua. „Ten minutes, I call you“, vertröstet er die Anrufer. Die Kommunikation sei nicht immer leicht. Einige Italiener würden kaum Englisch sprechen, „und mein Italienisch ist leider nur okay. Come stai, tutto bene. Ich lerne vom Hören, nicht aus Büchern. So rede ich auch Englisch. Nur vom Zuhören.“ Danijel Arnautović ist zufällig in die Rolle eines international agierenden Spielerberaters gerutscht. Als solcher feilscht er mit Weltvereinen um Millionenbeträge, bahnt brisante Transfers an und wird von Trainer-Stars wie José Mourinho umgarnt. Dabei fing alles klein an.

Die Brüder Arnautović wachsen in einer 20-Quadratmeter-Wohnung auf – ohne Badezimmer, das WC am Gang. Gebadet wird in einer Plastikwanne mitten im Raum. Der serbische Vater, ein Tischler, und die österreichische Mutter, eine Zahnarzthelferin, arbeiten rund um die Uhr. Zusätzlich übernehmen sie die Kantine des Floridsdorfer AC.

Die Brüder treiben sich in Fußballkäfigen herum. „Jeder hatte sein Revier", erzählt Danijel, „Jugos, Türken, Georgier." Sie selbst waren „die Platzherren vom Floridsdorfer Spitz". Es wird gespielt und geprügelt. Danijel sieht sich in einer Art Erzieherrolle. Seinen Bruder steckt er ins gegnerische Team, zu den Älteren. „Ich wollte es ihm schwerer machen, damit er sich durchzusetzen lernt." Das gelingt. Als die beiden Buben zu einem Probetraining bei Rapid Wien antreten, wird Marko aufgenommen. „Zu mir haben sie gesagt, ich soll wieder gehen." Dabei gelten beide als talentiert, aber schwierig. Auch Marko wird (mit etwas Verzögerung) überall weggeschickt: bei Rapid, der Austria, der Vienna. Er habe nie gefolgt, erzählt Danijel. „Wenn der Trainer gesagt hat, er soll passen, hat er geschossen." Marko landet im Nachwuchs des Drittligisten FAC, das Talent droht zu versanden. „Ich war für Marko der große Bruder, er wollte immer so sein wie ich", erklärt Danijel, der gerne feierte und mit Frauen unterwegs war. „Ich habe ihm gesagt: Wenn du was erreichen willst, dann darfst du dir von mir nichts abschauen."

Beim Floridsdorfer AC rät ein erfahrener Trainer der Familie, Marko ins Ausland zu schicken. Er besorgt der Familie auch einen Berater, den Holländer Rob Groener, der ein Probetraining bei Twente Enschede vermittelt. Die Holländer sind begeistert, verpflichten den 17-jährigen Marko sofort. Der Familie wird klar: Aus dem Buben wird was, er kann Profi werden – und das verändert alles. Marko ruft zu Hause an und erklärt: „Alle rauf, die Familie muss unbedingt mitkommen.“ Die Eltern zögern erst, doch dann geben sie ihre Jobs auf. „Er ist mein Fleisch und Blut“, habe der Vater gesagt, „wenn er mit dem Fußball abstürzt, dann soll ich mitstürzen.“ Auch Danijel, gelernter Bankkaufmann und beim Viertligisten Post SV aktiv, zieht nach Holland, weiß aber anfangs nicht recht „wohin mit mir“. Er besucht ein Probetraining beim Drittligisten Haaksbergen – und floppt. „Ich wollte eine Doppelschere machen, also diesen Übersteiger, rutsche aus und fliege mit dem Kopf auf den Kunstrasen. Es war beschämend.“ Doch er will in der Nähe seines Bruders sein und beißt sich durch. „Wir halten als Familie zusammen“, sagt Danijel und macht einen entschlossenen Gesichtsausdruck. „Was hat heutzutage noch einen Wert? Ein Auto, ein Haus, Kaviar? Auf Vater, Mutter, Bruder kannst du dich verlassen.“